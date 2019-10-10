11:16
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, 9 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Впливаю так, щоб не впливати: Зеленський пояснив свою позицію щодо суду по "ПриватБанку"

      76 Читать новость на русском
      Зеленський: на зустрічах міжнародні партнери просять не впливати на справу по "ПриватБанку"
      Зеленський: на зустрічах міжнародні партнери просять не впливати на справу по "ПриватБанку" / pravda.com.ua

      Під час свого пресмарафону Президент України Володимир Зеленський розповів про свою позицію у содовому процесі щодо націоналізації "ПриватБанку". Гарант запевнив, що у цьому питанні захищатиме лише позицію держави.

      Не лише міжнародний валютний фонд, а й багато ніших міжнародних партнерів на зустрічах задаються питанням про долю "Привату", підкреслив Володимир Зеленський.

      До слова: Зеленський: моя особиста зустріч з Путіним має відбутись лише для припинення війни

      Чесно скажу, на зустрічах питаю, чи мені треба якось впливати. У відповідь кажуть, що краще не треба. Я запитую, що ж мені тоді робити, а мені кажуть: "ну ви не впливайте, але впливайте". Це дуже цікава позиція,
      – розповідає президент.

      Крім того, він запевнив, що у своєму житті ще ніколи не телефонував до жодного судді та нічого не просив. Хоча, наголошує: до українського суду у нього є дуже багато питань.

      "Там і в Лондонському суді розглядається ця справа. Це дуже складне і довге питання", – резюмував Зеленський.

      Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

      blog_ava
      Комунальники полагодили міст у Києві нитками і скотчем: фото
      сьогодні
      5243
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Володимир Зеленський Ігор Коломойський Приватбанк Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський: Моя місія – припинити війну
      сьогодні , 10:18 Зеленський: Моя місія – припинити війну
      Ірина Юрковська 341
      Випробування судовою реформою, або Чи в силі нова влада змінити усталені правила судів
      сьогодні , 08:40 Випробування судовою реформою, або Чи в силі нова влада змінити усталені правила судів
      Ярослав Гришин 173
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      3306
      Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      сьогодні , 07:02 Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      3753
      Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      9 жовтня , 23:20 Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      Ірина Папірник
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук