Впливаю так, щоб не впливати: Зеленський пояснив свою позицію щодо суду по "ПриватБанку"

Під час свого пресмарафону Президент України Володимир Зеленський розповів про свою позицію у содовому процесі щодо націоналізації "ПриватБанку". Гарант запевнив, що у цьому питанні захищатиме лише позицію держави.

Не лише міжнародний валютний фонд, а й багато ніших міжнародних партнерів на зустрічах задаються питанням про долю "Привату", підкреслив Володимир Зеленський.

До слова: Зеленський: моя особиста зустріч з Путіним має відбутись лише для припинення війни

Чесно скажу, на зустрічах питаю, чи мені треба якось впливати. У відповідь кажуть, що краще не треба. Я запитую, що ж мені тоді робити, а мені кажуть: "ну ви не впливайте, але впливайте". Це дуже цікава позиція,

– розповідає президент.

Крім того, він запевнив, що у своєму житті ще ніколи не телефонував до жодного судді та нічого не просив. Хоча, наголошує: до українського суду у нього є дуже багато питань.

"Там і в Лондонському суді розглядається ця справа. Це дуже складне і довге питання", – резюмував Зеленський.

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.



Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.