Почнуть їсти одне одного – розпущу: Зеленський про можливий розкол "Слуги народу"

Під час організованого Володимиром Зеленським пресмарафону у нього запитали, чи не надто жорстко він вибудував політичну вертикаль. Підставою для цього питання стало те, що буцімто фракцію "Слуги народу" зараз поділяють на різні політичні групи. У відповідь президент зазначив, що зовсім не жорстко – це такий прояв демократії.

Здебільшого їм вдалося потрапити до Ради саме завдяки підтримці з боку суспільства прізвища Володимира Зеленського, заявив він.

До слова: Якби я не був президентом, відповів би йому по-іншому, – Зеленський заступився за Мендель

Так само вони пройшли і тому, що багато з них щось значать. Вони професіонали і щось означають у своїх регіонах та своїх містах. Дивіться: я не хочу ламати цю партію. Але якщо вони самі почнуть їсти одне одного, я через рік їх розпущу,

– заявив президент.

Він також підкреслив, що депутат Дубінський відверто говорить про своє негативне ставлення до Міжнародного валютного фонду. Водночас Зеленський переконаний, що це питання не депутатів, а уряду.

"Саме вони повинні нести відповідальність за умови співпраці з МВФ і за те, щоб ця співпраця була. Це точно не питання депутатів "Слуги народу" – таке моє відношення", – пояснив Володимир Зеленський.



Домінування "Слуги народу" у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу