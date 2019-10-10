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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Начнут кушать друг друга – распущу: Зеленский о возможном расколе "Слуги народа"

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      Зеленский пригрозил "слугам народа" роспуском
      Зеленский пригрозил "слугам народа" роспуском / bbcccnn.org

      Во время организованного Владимиром Зеленским пресс-марафона у него спросили, не слишком ли жестко он выстроил политическую вертикаль. Основанием для этого вопроса стало то, что якобы фракцию "Слуги народа" сейчас разделяют на разные политические группы. В ответ президент отметил, что совсем не жестко – это такое проявление демократии.

      В основном им удалось попасть в Раду именно благодаря поддержке со стороны общества фамилии Владимира Зеленского, заявил он.

      К слову: Если бы я не был президентом, ответил бы ему по-другому, – Зеленский вступился за Мендель​

      Так же они прошли и потому, что многие из них что-то значат. Они профессионалы и что-то значат в своих регионах и городах. Смотрите: я не хочу ломать эту партию. Но если они сами начнут кушать друг друга, я через год их распущу,
      – заявил президент.

      Он также подчеркнул, что депутат Дубинский откровенно говорит о своем негативном отношении к Международному валютному фонду. В то же время Зеленский убежден, что это вопрос не депутатов, а правительства.

      "Именно они должны нести ответственность при условии сотрудничества с МВФ и за то, чтобы это сотрудничество было. Это точно не вопрос депутатов "Слуги народа" – такое мое отношение", – пояснил Владимир Зеленский.

      Верховна Рада, розподіл місць
      Доминирование "Слуги народа" в Верховной Раде / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада
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