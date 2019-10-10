Начнут кушать друг друга – распущу: Зеленский о возможном расколе "Слуги народа"

Во время организованного Владимиром Зеленским пресс-марафона у него спросили, не слишком ли жестко он выстроил политическую вертикаль. Основанием для этого вопроса стало то, что якобы фракцию "Слуги народа" сейчас разделяют на разные политические группы. В ответ президент отметил, что совсем не жестко – это такое проявление демократии.

В основном им удалось попасть в Раду именно благодаря поддержке со стороны общества фамилии Владимира Зеленского, заявил он.

К слову: Если бы я не был президентом, ответил бы ему по-другому, – Зеленский вступился за Мендель​

Так же они прошли и потому, что многие из них что-то значат. Они профессионалы и что-то значат в своих регионах и городах. Смотрите: я не хочу ломать эту партию. Но если они сами начнут кушать друг друга, я через год их распущу,

– заявил президент.

Он также подчеркнул, что депутат Дубинский откровенно говорит о своем негативном отношении к Международному валютному фонду. В то же время Зеленский убежден, что это вопрос не депутатов, а правительства.

"Именно они должны нести ответственность при условии сотрудничества с МВФ и за то, чтобы это сотрудничество было. Это точно не вопрос депутатов "Слуги народа" – такое мое отношение", – пояснил Владимир Зеленский.



Доминирование "Слуги народа" в Верховной Раде / инфографика 24 канала