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      На Богдана йде вплив Коломойського, – Зеленський

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      Володимир Зеленський та Андрій Богдан
      Володимир Зеленський та Андрій Богдан / comments.ua

      Під час пресмарафону у Києві журналіст видання "Наші гроші" Максим Опанасенко поставив президенту незручне питання. Опанасенко запитав, що має зробити Андрій Богдан, аби Зеленський його звільнив. Натомість гарант розповів, що всередині його команди розпочався складний період.

      Президент сказав, що спершу потрібно визначитися, за якими принципами можна звільняти людей: досвід, вчинки чи щось інше.

      Читайте також: Почувши незручне питання, Зеленський вирішив вколоти мене, – Верстюк про пресмарафон

      Зеленський розуміє, що вчинки Богдана у вільний від роботи час погано впливають на імідж президента. Однак Зеленський зауважив, що Богдан все одно залишається у їхній команді, і вчинки, які робив той у позаробочий час президент контролювати не може.

      Мені здається дуже дивним, якби президент казав: "Слухай, як ти там відпочиваєш?". По-перше, це його велике питання, бо це його імідж. Є багато людей, які дійсно мають хороший імідж, деякі з них стали губернаторами, але я не можу поки що добитися від них результату,
      – зауважив президент.

      Водночас він підкреслив, що йому потрібні професійні люди, які не порушують українське і міжнародне законодавство. 

      Мені потрібні потужні люди, і у мене не так багато цих людей. Зараз дуже складний період у моїй команді. Ба більше, йому (Андрію Богдану, – 24 канал) дуже складно, бо на нього йде вплив, починаючи з пана Коломойського,
      – зізнався Володимир Зеленський.

      Також гарант додав, що наразі він дуже потребує результату, бо країну роздирають з усіх боків. 

      Дивіться повне відео розмови Володимира Зеленського та Максима Опанасенка

      У яких розслідуваннях "Наших грошей" фігурує Андрій Богдан:

      • Що Богдан робив на помпезному весіллі у Cен-Тропе: розслідування журналістів;

      • Скандальні забудови та дружба з Андрієм Богданом: хто презентував проект Офісу Президента;

      • Афери Андрія Богдана: де насправді заробив гроші голова Адміністрації Президента;

      • Хто такий Андрій Богдан та чому він так потрібен Зеленському.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Скандал Андрій Богдан Гроші Розслідування Ігор Коломойський
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