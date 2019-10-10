На Богдана идет влияние Коломойского, – Зеленский

Во время пресс-марафона в Киеве журналист издания "Наши деньги" Максим Опанасенко задал президенту неудобный вопрос. Опанасенко спросил, что должен сделать Андрей Богдан, чтобы Зеленский его уволил. Зато гарант рассказал, что внутри его команды начался сложный период.

Президент сказал, что сначала нужно определиться, по каким принципам можно увольнять людей: опыт, поступки или что-то другое.

Читайте также: Услышав неудобный вопрос, Зеленский решил подколоть меня, – Верстюк о пресс-марафоне

Зеленский понимает, что поступки Богдана в свободное от работы время плохо влияют на имидж президента. Однако Зеленский отметил, что Богдан все равно остается в их команде, и поступки, которые делал тот во внерабочее время президент контролировать не может.

Мне кажется очень странным, если бы президент говорил: "Слушай, как ты там отдыхаешь?". Во-первых, это его большой вопрос, потому что это его имидж. Есть много людей, которые действительно имеют хороший имидж, некоторые из них стали губернаторами, но я не могу пока добиться от них результата,

– отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что ему нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство.

Мне нужны мощные люди, и у меня не так много этих людей. Сейчас очень сложный период в моей команде. Более того, ему (Андрею Богдану, – 24 канал) очень сложно, потому что на него идет влияние, начиная с господина Коломойского,

– признался Владимир Зеленский.

Также гарант добавил, что сейчас он очень нуждается в результате, потому что страну раздирают со всех сторон.

Смотрите полное видео беседы Владимира Зеленского и Максима Опанасенко

В каких расследованиях "Наших денег" фигурирует Андрей Богдан:

• Что Богдан делал на помпезной свадьбе в Сен-Тропе: расследование журналистов;

• Скандальные застройки и дружба с Андреем Богданом: кто презентовал проект Офиса Президента;

• Аферы Андрея Богдана: где на самом деле заработал деньги глава Администрации Президента;

• Кто такой Андрей Богдан и почему он так нужен Зеленскому.