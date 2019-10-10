20:32
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Услышав неудобный вопрос, Зеленский решил подколоть меня, – Верстюк о пресс-марафоне

      27 Читати новину українською

      Во время пресс-марафона Владимир Зеленский иногда срывался на журналистов. К примеру, прежде, чем ответить на вопрос представителя издания "Новое время" Ивана Верстюка, Владимир Зеленский начал сам его спрашивать, кому принадлежит эта компания, мол, ее владелец является гражданином Чехии.

      Журналист Верстюк в эфире 24 канала отметил, что был очень удивлен такой позицией Зеленского.

       Важно! Зеленский рассказал, что будет с ФОПами

      "Я был удивлен, что я пришел на пресс-конференцию как журналист, а вместо того пресс-конференцию мне устроил президент Зеленский", – сказал журналист.

      По его словам, президент начал задавать встречные вопросы, услышав неудобную тему о планах правительства на ФЛП.

      "Вопрос для Зеленского мучительный он знает, что в стране многие работают как "ФОПы", и поэтому, реагируя на такой сложный вопрос, он решил уколоть меня якобы тем, что владелец НВ, где я работаю, является чешским гражданином", – объяснил журналист .

      Конечно же, я не оставил это. И ответил, что гораздо лучше, чтобы украинским медиа владели граждане ЕС, а не коррумпированные олигархи. Тем более, что единственная европейская страна, где иностранцам запрещено владеть медиа – это Россия. И, я думаю, Украина не очень хочет брать пример с России в том, как регулируется информационное пространство,
      – отметил Верстюк.

      Также журналист добавил, что его удивило, что Зеленский мыслит о журналистике как об инструменте для использования государственной властью.

      "Но журналистика – это о свободе слова, о объективности, о возможности задавать сложные вопросы и возможность дожимать чиновников, президента, в частности, чтобы они на эти вопросы отвечали", – подчеркнул Верстюк.

      Видео: Зеленский о "ФОПах"

       

      blog_ava
      Блины на молоке: простой рецепт приготовления
      сегодня
      55250
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского СМИ Журналисты Медиа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      сегодня , 20:28 Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      Світлана Попова 12
      ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      сегодня , 19:19 ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      Ірина Поліщук 144
      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      сегодня , 18:57 Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      Ірина Юрковська 420
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сегодня , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 1486
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сегодня , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 2370
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук