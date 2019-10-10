Услышав неудобный вопрос, Зеленский решил подколоть меня, – Верстюк о пресс-марафоне

Во время пресс-марафона Владимир Зеленский иногда срывался на журналистов. К примеру, прежде, чем ответить на вопрос представителя издания "Новое время" Ивана Верстюка, Владимир Зеленский начал сам его спрашивать, кому принадлежит эта компания, мол, ее владелец является гражданином Чехии.

Журналист Верстюк в эфире 24 канала отметил, что был очень удивлен такой позицией Зеленского.

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"Я был удивлен, что я пришел на пресс-конференцию как журналист, а вместо того пресс-конференцию мне устроил президент Зеленский", – сказал журналист.

По его словам, президент начал задавать встречные вопросы, услышав неудобную тему о планах правительства на ФЛП.

"Вопрос для Зеленского мучительный он знает, что в стране многие работают как "ФОПы", и поэтому, реагируя на такой сложный вопрос, он решил уколоть меня якобы тем, что владелец НВ, где я работаю, является чешским гражданином", – объяснил журналист .

Конечно же, я не оставил это. И ответил, что гораздо лучше, чтобы украинским медиа владели граждане ЕС, а не коррумпированные олигархи. Тем более, что единственная европейская страна, где иностранцам запрещено владеть медиа – это Россия. И, я думаю, Украина не очень хочет брать пример с России в том, как регулируется информационное пространство,

– отметил Верстюк.

Также журналист добавил, что его удивило, что Зеленский мыслит о журналистике как об инструменте для использования государственной властью.

"Но журналистика – это о свободе слова, о объективности, о возможности задавать сложные вопросы и возможность дожимать чиновников, президента, в частности, чтобы они на эти вопросы отвечали", – подчеркнул Верстюк.

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