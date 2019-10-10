20:21
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, сьогодні
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Почувши незручне питання, Зеленський вирішив вколоти мене, – Верстюк про пресмарафон

      761 Читать новость на русском

      Під час пресмарафону Володимир Зеленський іноді зривався на журналістів. До прикладу, перш, аніж відповісти на запитання представника видання "Новоя время" Івана Верстюка, Володимир Зеленський почав сам його запитувати, кому належить ця компанія, мовляв, її власник є громадянином Чехії.

      Журналіст Верстюк в ефірі 24 каналу зазначив, що був дуже здивований такою позицією Зеленського.

      Важливо! Зеленський розповів, що буде з ФОПами

      "Я був здивований, що я прийшов на пресконференцію як журналіст, а замість того пресконференцію мені влаштував президент Зеленський", – сказав журналіст.

      За його словами, президент почав ставити зустрічні питання, почувши нузручну тему щодо планів уряду на ФОПів.

      "Питання для Зеленського болісне, він знає, що в країні чимало людей працюють як ФОПи, і тому, реагуючи на таке складне питання, він вирішив вколоти мене нібито тим, що власник НВ, де я працюю, є чеським громадянином", – пояснив журналіст.

      Звичайно ж, я не залишив це так. І відповів, що набагато краще, аби українськими медіа володіли громадяни ЄС, а не корумповані олігархи. Тим більше, що єдина європейська країна, де іноземцям заборонено володіти медіа – це Росія. І, я думаю, Україна не дуже хоче брати приклад з Росії в тому, як регулюється інформаційний простір,
      – наголосив Верстюк.

      Також журналіст додав, що його здивувало, що Зеленський мислить про журналістику як про інструмент для використання державною владою.

      "Але журналістика – це про свободу слова, про об'єктивінсть, про можливість ставити складні запитання і можливість дотискати можновладців, президента, зокрема, щоб вони на ті запитання відповідали", – підкреслив Верстюк.

      Відео: Зеленський про ФОПів

       

      blog_ava
      Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      49602
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського ЗМІ Медіа Журналісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      сьогодні , 19:18 ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      Ірина Поліщук 383
      Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      сьогодні , 18:12 Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      Ірина Юрковська 2018
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сьогодні , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 1426
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сьогодні , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 2317
      Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      сьогодні , 13:43 Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      Інна Жолобович 977
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук