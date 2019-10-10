Почувши незручне питання, Зеленський вирішив вколоти мене, – Верстюк про пресмарафон

Під час пресмарафону Володимир Зеленський іноді зривався на журналістів. До прикладу, перш, аніж відповісти на запитання представника видання "Новоя время" Івана Верстюка, Володимир Зеленський почав сам його запитувати, кому належить ця компанія, мовляв, її власник є громадянином Чехії.

Журналіст Верстюк в ефірі 24 каналу зазначив, що був дуже здивований такою позицією Зеленського.

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"Я був здивований, що я прийшов на пресконференцію як журналіст, а замість того пресконференцію мені влаштував президент Зеленський", – сказав журналіст.

За його словами, президент почав ставити зустрічні питання, почувши нузручну тему щодо планів уряду на ФОПів.

"Питання для Зеленського болісне, він знає, що в країні чимало людей працюють як ФОПи, і тому, реагуючи на таке складне питання, він вирішив вколоти мене нібито тим, що власник НВ, де я працюю, є чеським громадянином", – пояснив журналіст.

Звичайно ж, я не залишив це так. І відповів, що набагато краще, аби українськими медіа володіли громадяни ЄС, а не корумповані олігархи. Тим більше, що єдина європейська країна, де іноземцям заборонено володіти медіа – це Росія. І, я думаю, Україна не дуже хоче брати приклад з Росії в тому, як регулюється інформаційний простір,

– наголосив Верстюк.

Також журналіст додав, що його здивувало, що Зеленський мислить про журналістику як про інструмент для використання державною владою.

"Але журналістика – це про свободу слова, про об'єктивінсть, про можливість ставити складні запитання і можливість дотискати можновладців, президента, зокрема, щоб вони на ті запитання відповідали", – підкреслив Верстюк.

Відео: Зеленський про ФОПів