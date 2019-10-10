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      Зеленський таємно зустрічався з Хорошковським

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      Зеленський таємно зустрічався з Хорошковським
      Зеленський таємно зустрічався з Хорошковським / Колаж 24 каналу

      Володимир Зеленський заявив, що мав особисту зустріч з керівником СБУ та віце-прем'єром часів президента Януковича, який виїхав з України у 2012 році, Валерієм Хорошковським.

      Зеленський розповів, що зустрічався з Хорошковським на Банковій і він цього "не приховує".

      Важливо: Пресмарафон Зеленського: онлайн-трансляція конференції

      Журналіст запитав у президента, чому не було фотозвіту з такої зустрічі. Зеленський сказав, що "не пам'ятає, чому не було фотозвіту, але ми знаємо, як у нас суспільство реагує на фотозвіти".

      Зеленський сказав, що Валерій Хорошковський упродовж останніх 5 років приїжджав в Україну.

      Пан Хорошковський приїжджав сюди і я не хочу в цілому про нього говорити і виділяти час, бо до нього було одне дуже серйозне питання. І це дуже серйозне питання ми з ним обговорювали тет-а-тет,
      – підкреслив Зеленський.

      Однак президент відмовився наразі уточнювати, чого саме ця розмова стосувалася. Зеленський запевнив, що Хорошковський не його радник, він не впливає на команду і не отримає ніяких посад.

      Ви з часом будете знати, чого стосувалася ця зустріч, коли ми з вами побачимо результати цієї зустрічі. Ця зустріч не є про ніякі посади, ніякі домовленості тіньові. Це нас не цікавить,
      – додав президент.

      Журналіст запитав, чи буде Хорошковський керувати російським напрямком та взаєминами з РФ. Зеленський заперечив. Після цього прессекретарка президента Юлія Мендель нагадала журналісту "Радіо Свободи" Михайлу Ткачу, що він вже задав аж 5 запитань. 

      Ми підготували для вас головні тези, про що вже говорив президент України під час пресмарафону – читайте тут.

      Представник ЗМІ не зупинився і вирішив перепитати, скільки зустрічей Зеленський мав з Хорошковським.

      Дивіться, я не слідкую... У мене немає геолокації вмонтованої в голову пана Хорошковського і я не знаю, де він перебуває,
      – наголосив Володимир Зеленський.

      Хто такий Валерій Хорошковський?

      Це український політик і бізнесмен, був керівником СБУ та віце-прем'єром часів президента Януковича. Виїхав з України у 2012 році. Раніше – власник телеканалу "Інтер". Економіст, генерал.

      Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За даними "Інформаційного опору" Хорошковський практично повністю згорнув роботу із протидії СБУ російським спецслужбам.

      Валерій Хорошковський мав конфлікт із прем'єром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року він написав заяву про звільнення з посади віце-прем'єра через "незгоду щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра".

      Цікаво: Що думають журналісти про пресмарафон Зеленського

      Які стосунки у Хорошковського із Зеленським?

      Сам президент казав, що зараз немає стосунків. "Були нормальні стосунки. Він був власником каналу "Інтер", генеральним продюсером якого був я. Ми розійшлися. Я все віддав", – так казав Зеленський.

      До слова, окрім того, що Зеленський певний час був генпродюсером "Інтера", на цьому телеканалі транслювалися низка шоу "95 Кварталу".

      Зеленський відповідає на запитання про Хорошковського: дивіться відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Пресмарафон Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики Віктор Янукович Валерій Хорошковський
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