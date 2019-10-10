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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Я нічого цього не боюсь, – Зеленський про протести через формулу Штайнмаєра

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      Я нічого цього не боюсь, – Зеленський про протести через формулу Штайнмаєра
      / 24 канал

      Володимир Зеленський визнав, що його команди програла у комунікації, коли оголосили українцям про формулу Штайнмаєра. Водночас президент наголошує – в інших кроках жодної помилки не було.

      Команда Зеленського "не докомунікувала з людьми – і це помилка", так сказав Володимир Зеленський під час пресмарафону у Києві 10 жовтня. 

      Ще одна заява президента: Моя місія – припинити війну, – Зеленський 

      Водночас теперішній глава держави прокоментував те, що п’ятий президент Петро Порошенко не підтримує погодження Україною формули Штайнмаєра.

      Помилка Порошенка тільки в одному – йому здається, що він може бути лідером іншого майдану,
      – додав він. 

      Глава держави додав, що "західні лідери і преса в шоці", тому що "його (Порошенка – 24 канал) риторика змінюється, як і статус".

      "Єдине, що він забуває, – він вже не президент. Не те що забуває, я боюсь, він в це не вірить. Я боюсь, що це на фізичному рівні є проблема", – вважає Зел6енський. 

      За його словами, "Порошенко думає, що може бути майдан". Зеленський зазначає, що п’ятий президент "трішки підштовхує до цього (протестів – 24 канал) людей своїми засобами масової інформації і своїми діями". При цьому глава держави натякнув, що його команда "у будь-який момент буде готова піти".

      Я нічого цього не боюсь. … Кровопролиття не буде. Дуже спокійно до цього ставлюсь. Але люди повинні знати, що вони оберуть. Точно не оберуть тоді припинення війни. Вони точно будуть обирати серед того меню товарів, які є на цьому продажному політичному ринку,
      – наголосив Зеленський.

      Читайте також: Моя особиста зустріч з Путіним має відбутись лише для припинення війни, – Зеленський 

      Новина доповнюється…

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Петро Порошенко Президент України Протести Війна на Донбасі Володимир Зеленський Формула Штайнмаєра Новини України Новини політики
      Коментарі
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