Я нічого цього не боюсь, – Зеленський про протести через формулу Штайнмаєра

Володимир Зеленський визнав, що його команди програла у комунікації, коли оголосили українцям про формулу Штайнмаєра. Водночас президент наголошує – в інших кроках жодної помилки не було.

Команда Зеленського "не докомунікувала з людьми – і це помилка", так сказав Володимир Зеленський під час пресмарафону у Києві 10 жовтня.

Ще одна заява президента: Моя місія – припинити війну, – Зеленський

Водночас теперішній глава держави прокоментував те, що п’ятий президент Петро Порошенко не підтримує погодження Україною формули Штайнмаєра.

Помилка Порошенка тільки в одному – йому здається, що він може бути лідером іншого майдану,

– додав він.

Глава держави додав, що "західні лідери і преса в шоці", тому що "його (Порошенка – 24 канал) риторика змінюється, як і статус".

"Єдине, що він забуває, – він вже не президент. Не те що забуває, я боюсь, він в це не вірить. Я боюсь, що це на фізичному рівні є проблема", – вважає Зел6енський.

За його словами, "Порошенко думає, що може бути майдан". Зеленський зазначає, що п’ятий президент "трішки підштовхує до цього (протестів – 24 канал) людей своїми засобами масової інформації і своїми діями". При цьому глава держави натякнув, що його команда "у будь-який момент буде готова піти".

Я нічого цього не боюсь. … Кровопролиття не буде. Дуже спокійно до цього ставлюсь. Але люди повинні знати, що вони оберуть. Точно не оберуть тоді припинення війни. Вони точно будуть обирати серед того меню товарів, які є на цьому продажному політичному ринку,

– наголосив Зеленський.

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