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      Зеленский прокомментировал протесты украинцев из-за формулы Штайнмайера

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      Зеленский прокомментировал протесты украинцев из-за формулы Штайнмайера
      / 24 канал

      Владимир Зеленский признал, что его команды проиграла в коммуникации, когда объявила украинцам о формуле Штайнмайера. В то же время президент подчеркивает – в других шагах никакой ошибки не было.

      Команда Зеленского "не докоммуницировала с людьми – и это ошибка", так сказал Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве 10 октября.

      В то же время нынешний глава государства прокомментировал то, что пятый президент Петр Порошенко не поддерживает согласование Украиной формулы Штайнмайера.

      Ошибка Порошенко только в одном – ему кажется, что он может быть лидером другого майдана,
      – добавил он.

      Глава государства добавил, что "западные лидеры и пресса в шоке", потому что "его (Порошенко – 24 канал) риторика меняется, как и статус".

      "Единственное, что он забывает, – он уже не президент. Не то, что забывает, я боюсь, он в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне есть проблема", – считает Зел6енський.

      По его словам, "Порошенко думает, что может быть майдан". Зеленский отмечает, что пятый президент "немножко подталкивает к этому (протестов – 24 канал) людей своими средствами массовой информации и своими действиями". При этом глава государства намекнул, что его команда "в любой момент будет готова уйти".

      Я ничего этого не боюсь... Кровопролития не будет. Очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут. Точно не выберут тогда прекращение войны. Они точно будут выбирать среди того меню товаров, которые есть на этом продажном политическом рынке,
      – подчеркнул Зеленский.

      Новость дополняется…

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Петр Порошенко Президент Украины Протесты Война на Донбассе Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Новости Украины Новости политики
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