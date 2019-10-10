Зеленский прокомментировал протесты украинцев из-за формулы Штайнмайера

Владимир Зеленский признал, что его команды проиграла в коммуникации, когда объявила украинцам о формуле Штайнмайера. В то же время президент подчеркивает – в других шагах никакой ошибки не было.

Команда Зеленского "не докоммуницировала с людьми – и это ошибка", так сказал Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве 10 октября.

В то же время нынешний глава государства прокомментировал то, что пятый президент Петр Порошенко не поддерживает согласование Украиной формулы Штайнмайера.

Ошибка Порошенко только в одном – ему кажется, что он может быть лидером другого майдана,

– добавил он.

Глава государства добавил, что "западные лидеры и пресса в шоке", потому что "его (Порошенко – 24 канал) риторика меняется, как и статус".

"Единственное, что он забывает, – он уже не президент. Не то, что забывает, я боюсь, он в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне есть проблема", – считает Зел6енський.

По его словам, "Порошенко думает, что может быть майдан". Зеленский отмечает, что пятый президент "немножко подталкивает к этому (протестов – 24 канал) людей своими средствами массовой информации и своими действиями". При этом глава государства намекнул, что его команда "в любой момент будет готова уйти".

Я ничего этого не боюсь... Кровопролития не будет. Очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут. Точно не выберут тогда прекращение войны. Они точно будут выбирать среди того меню товаров, которые есть на этом продажном политическом рынке,

– подчеркнул Зеленский.

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