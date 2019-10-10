Я не ведучий, – Зеленський не покаже розмов з Путіним
Володимир Зеленський не буде оприлюднювати розшифровку своїх розмов із президентом Росії Володимиром Путіним. Президент впевнений, що це нашкодить.
Глава держави наголошує, що усі вони "підкріплені складним, але результатом – повернення людей". Про це він сказав під час пресмарафону у Києві.
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Президент додав, що є стратегія – і він "не повинен показувати свої розмови з тим чи іншим лідером будь-якої країни". За його словами, "це щось нове".
До чого призведе публікація моїх розмов із Путіним – чи призведе вона до будь-якого продовження наших зустрічей? Я думаю, ні, все буде закінчено,
– сказав він.
Водночас Зеленський нагадав, що текст скандальної розмови із Трампом також не публікував.
"Я – верховний головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого каналу", – наголосив Зеленський.
Президент також додав, що не граються в ніякі ігри, які пов’язані з життям людей.
Я не буду нічого опубліковувати, бо я знаю, що це нашкодить продовженню процесу повернення людей і припинення війни,
– заявив глава держави.
Орім того, на бліц-запитання, чи боїться він Путіна, український лідер відповів: "Ні".
Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін:
- Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Перша розмова між ними відбулась 11 липня, друга – 7 серпня.
- Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі.
- Сам президент розповів, що раніше контакти з російським лідером блокувало українське МЗС.
- Однак у Кремлі заявили, що між Зеленським та Путіним після обміну полоненими відбулась ще одна телефонна розмова, під час якої вони домовилися про подальші контакти.