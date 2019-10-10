Я не ведучий, – Зеленський не покаже розмов з Путіним

Володимир Зеленський не буде оприлюднювати розшифровку своїх розмов із президентом Росії Володимиром Путіним. Президент впевнений, що це нашкодить.

Глава держави наголошує, що усі вони "підкріплені складним, але результатом – повернення людей". Про це він сказав під час пресмарафону у Києві.

Важливо: Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України

Президент додав, що є стратегія – і він "не повинен показувати свої розмови з тим чи іншим лідером будь-якої країни". За його словами, "це щось нове".

До чого призведе публікація моїх розмов із Путіним – чи призведе вона до будь-якого продовження наших зустрічей? Я думаю, ні, все буде закінчено,

– сказав він.

Водночас Зеленський нагадав, що текст скандальної розмови із Трампом також не публікував.

"Я – верховний головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого каналу", – наголосив Зеленський.

Президент також додав, що не граються в ніякі ігри, які пов’язані з життям людей.

Я не буду нічого опубліковувати, бо я знаю, що це нашкодить продовженню процесу повернення людей і припинення війни,

– заявив глава держави.

Орім того, на бліц-запитання, чи боїться він Путіна, український лідер відповів: "Ні".

Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін: