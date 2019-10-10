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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Я не ведучий, – Зеленський не покаже розмов з Путіним

      89 Читать новость на русском
      Зеленський не хоче показувати розмови з Путіним
      Зеленський не хоче показувати розмови з Путіним / Getty Images

      Володимир Зеленський не буде оприлюднювати розшифровку своїх розмов із президентом Росії Володимиром Путіним. Президент впевнений, що це нашкодить.

      Глава держави наголошує, що усі вони "підкріплені складним, але результатом – повернення людей". Про це він сказав під час пресмарафону у Києві.

      Важливо: Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України

      Президент додав, що є стратегія – і він "не повинен показувати свої розмови з тим чи іншим лідером будь-якої країни". За його словами, "це щось нове".

      До чого призведе публікація моїх розмов із Путіним – чи призведе вона до будь-якого продовження наших зустрічей? Я думаю, ні, все буде закінчено,
      – сказав він.

      Водночас Зеленський нагадав, що текст скандальної розмови із Трампом також не публікував.

      "Я – верховний головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого каналу", – наголосив Зеленський.

      Президент також додав, що не граються в ніякі ігри, які пов’язані з життям людей.

      Я не буду нічого опубліковувати, бо я знаю, що це нашкодить продовженню процесу повернення людей і припинення війни,
      – заявив глава держави.

      Орім того, на бліц-запитання, чи боїться він Путіна, український лідер відповів: "Ні".

      Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін:

      • Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Перша розмова між ними відбулась 11 липня, друга – 7 серпня.
      • Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі.
      • Сам президент розповів, що раніше контакти з російським лідером блокувало українське МЗС.
      • Однак у Кремлі заявили, що між Зеленським та Путіним після обміну полоненими відбулась ще одна телефонна розмова, під час якої вони домовилися про подальші контакти.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Телефонна розмова Зеленського і Трампа Володимир Путін Україна – Росія
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