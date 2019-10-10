Я не ведущий, – Зеленский не покажет разговоров с Путиным
Владимир Зеленский не будет обнародовать расшифровку своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Президент уверен, что это навредит.
Глава государства отмечает, что все они "подкреплены сложным, но результатом – возвращение людей". Об этом он сказал во время пресс-марафона в Киеве.
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Президент добавил, что есть стратегия – и он "не должен показывать свои разговоры с тем или другим лидером любой страны". По его словам, "это что-то новое".
К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным – приведет ли это к любому продолжению наших встреч? Я думаю, нет, все будет закончено,
– сказал он.
В то же время Зеленский напомнил, что текст скандального разговора с Трампом также не публиковал.
"Я – верховный главнокомандующий, а не телеведущий любого канала", – подчеркнул Зеленский.
Президент также добавил, что не играет ни в какие игры, которые связаны с жизнью людей.
Я не буду ничего публиковать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращению войны,
– заявил глава государства.
Кроме того, на блиц-вопрос, боится ли он Путина, украинский лидер ответил: "Нет".
Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін:
- Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.
- Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате.
- Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировало украинское МИД.
- Однако в Кремле заявили, что между Зеленским и Путиным после обмена пленными состоялась еще одна телефонная беседа, во время которой они договорились о дальнейших контактах.