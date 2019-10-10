Я не ведущий, – Зеленский не покажет разговоров с Путиным

Владимир Зеленский не будет обнародовать расшифровку своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Президент уверен, что это навредит.

Глава государства отмечает, что все они "подкреплены сложным, но результатом – возвращение людей". Об этом он сказал во время пресс-марафона в Киеве.

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Президент добавил, что есть стратегия – и он "не должен показывать свои разговоры с тем или другим лидером любой страны". По его словам, "это что-то новое".

К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным – приведет ли это к любому продолжению наших встреч? Я думаю, нет, все будет закончено,

– сказал он.

В то же время Зеленский напомнил, что текст скандального разговора с Трампом также не публиковал.

"Я – верховный главнокомандующий, а не телеведущий любого канала", – подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что не играет ни в какие игры, которые связаны с жизнью людей.

Я не буду ничего публиковать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращению войны,

– заявил глава государства.

Кроме того, на блиц-вопрос, боится ли он Путина, украинский лидер ответил: "Нет".

Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін: