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      Я не ведущий, – Зеленский не покажет разговоров с Путиным

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      Зеленский не хочет показывать разговоры с Путиным
      Зеленский не хочет показывать разговоры с Путиным / Getty Images

      Владимир Зеленский не будет обнародовать расшифровку своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Президент уверен, что это навредит.

      Глава государства отмечает, что все они "подкреплены сложным, но результатом – возвращение людей". Об этом он сказал во время пресс-марафона в Киеве.

      Важно: Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины

      Президент добавил, что есть стратегия – и он "не должен показывать свои разговоры с тем или другим лидером любой страны". По его словам, "это что-то новое".

      К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным – приведет ли это к любому продолжению наших встреч? Я думаю, нет, все будет закончено,
      – сказал он.

      В то же время Зеленский напомнил, что текст скандального разговора с Трампом также не публиковал.

      "Я – верховный главнокомандующий, а не телеведущий любого канала", – подчеркнул Зеленский.

      Президент также добавил, что не играет ни в какие игры, которые связаны с жизнью людей.

      Я не буду ничего публиковать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращению войны,
      – заявил глава государства.

      Кроме того, на блиц-вопрос, боится ли он Путина, украинский лидер ответил: "Нет".

      Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін:

      • Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.
      • Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате.
      • Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировало украинское МИД.
      • Однако в Кремле заявили, что между Зеленским и Путиным после обмена пленными состоялась еще одна телефонная беседа, во время которой они договорились о дальнейших контактах.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского Владимир Путин Украина – Россия Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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