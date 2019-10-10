Козак чи Медведчук – одна історія: Зеленський епічно пожартував про власників 112 каналу

Президент України Володимир Зеленський під час організованого ним пресмарафону взявся пояснювати журналістку 112 каналу, чому проти них так критично налаштована значна частина суспільства. При цьому президент чи то спеціально, чи то ненароком назвав власником каналу Віктора Медведчука, а потім ще й пожартував про структуру власності телеканалу.

Тривалий час власником телеканалу "112 Україна" був проросійськи налаштований політик та олігарх Віктор Медведчук, заявив Володимир Зеленський.

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У відповідь журналіст наголосив, що власником медіахолдингу "Новини", до якого входить і "112 Україна" є соратник Віктора Медведчука Тарас Козак. Ба більше, він запитав, яке відношення структура власності має до редакційної політики телеканалу.

Я думаю, що з колишньою владою у Медведчука просто був шантаж – закрити вас чи не закрити. Ось чим вони займалися, а ви це прекрасно знаєте,

– заявив Володимир Зеленський.

При цьому, президент пояснив, що і нині питання про анулювання ліцензії телеканалу ухвалювалося Нацкомісією, яка була призначена ще попередньою владою. Водночас, за його словами, новий склад Нацради чесно розгляне це питання, а президент не буде на них впливати.

Розмова Зеленського з журналістом 112 каналу: дивіться відео



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