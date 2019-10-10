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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Чоловік однокласниці очолює оборонний комітет: Зеленський ледь не посварився з журналістом

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      Зеленський вкотре ледь не посварився з журналістом
      Зеленський вкотре ледь не посварився з журналістом / bbc-ccnn.com

      Під час Пресмарафону, організованого Президентом України Володимиром Зеленським, у нього ледь розпочалась сварка з журналістом. Все через питання одного з представників ЗМІ, який запитав про Олександра Завітневича – чоловіка однокласниці Зеленського, що очолив оборонний комітет Ради.

      Перед своїм питання журналіст заявив, що Завітневич прогулює як засідання Верховної Ради, так і засідання оборонного комітету.

      До слова: Зеленський пояснив, чому не може саджати усіх корупціонерів

      Уже після цих слів Володимир Зеленський хотів відповісти на запитання, але журналіст наполягав на можливості завершити.

      Не дозволяєте мені відповісти? Ну вибачте, тоді діалог не вдався,
      – заявив президент.

      "Чи не вважаєте ви, що не завжди потрібно оцінювати за принципом "я довіряю, бо знаю людину", а оцінювати її професійні якості? Чи не загрожують такі призначення національній безпеці?" – запитав журналіст.

      У відповідь Володимир Зеленський пояснив, що знав Олександра Завітневича ще задовго до того, як той став чоловіком його однокласниці. Ба більше, він свою однокласниці не бачив вже дуже багато років, бо та поїхала з Кривого Рогу.

      "До речі, я б дуже хотів, щоб вона зі мною працювала. Але Завітневича я знаю давно – він професійна людина, якій я дійсно довіряю. Він не пропустив жодного засідання, а ви тепер поїдете у лікарню, де він ледь не помер. У нього трапився інфаркт. А коли я прошу вам відповісти, ви відмовляєте", – резюмував президент.

      Хто такий Олександр Завітневич?Олександр Завітневич – народний депутат України та голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Навчався у військовій сфері – у Київському військовому інституті управління та зв'язку.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Слуга народу Призначення Зеленського Президент України
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