Про це в етері телемарафону повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що наразі публічно про купівлю Patriot для України оголосили лише Нідерланди, передає 24 Канал.

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Є кілька держав, які шукають Patriot для України

Кулеба наголосив, що Нідерланди – не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве.

Те, що Нідерланди публічно зробили цей сигнал, це надзвичайно важливий момент, те, що генеральний секретар НАТО чітко заявив, що не треба прикриватися потребами дотримання стандартів Альянсу під час ухвалення рішень про передачу Україні систем ППО – це теж позитивно,

– підкреслив глава МЗС.

Тобто, за словами міністра, по суті, коли деякі країни кажуть, що не можуть передати батарею, тому що тоді не будуть дотримуватися стандарту НАТО за кількістю наявних батарей, не є причиною не надавати системи ППО Україні.

"Генсек (НАТО – 24 Канал) відповідає їм: "Не прикривайтеся мною, віддайте все, що треба Україні. Це зараз головне". І це дуже був потужний сигнал", – зауважив Кулеба.

Він також пояснив, що зараз відбувається величезний обсяг дипломатії й президент особисто в неї залучений. Зокрема, щодня від Володимира Зеленського йдуть сигнали публічні й непублічна комунікація, і, за словами Кулеби, такої інтенсивності роботи по наших партнерах щодо надання Україні ППО не було ніколи з початку повномасштабного вторгнення.

Нідерланди куплять Patriot для України