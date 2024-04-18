Президент також розповів і про розвиток оборонного сектору. Зокрема, про виробництво українських САУ "Богдана".

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Ставка і розширення українського виробництва

Володимир Зеленський зазначив, що на селекторі він заслухав ключові доповіді військово-політичного керівництва нашої держави.

Головком – щодо фронту, наших операцій і результатів. Міністр оборони – щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами,

– зазначив президент.

Він також наголосив, що були важливі результати щодо нашого внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, вдалося збільшити кількість САУ "Богдана", які наша держава робить щомісячно.

"Уже до 10 на місяць. Це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі. Особливо ми цінуємо все, що стосується виробництва дронів і снарядів. Я незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші Сили оборони та безпеки України всім необхідним", – зауважив Зеленський.

Український очільник також підкреслив, що були доповіді й щодо регіонів. Зокрема, ліквідації наслідків російських ударів і загальної ситуації з безпеки.

Ми обговорили ситуацію в прикордонних громадах, зокрема інформаційну, те, що стосується доступу людей до українського телевізійного сигналу та блокування російської пропаганди. З цим теж мають допомогти наші власні, українські, технічні розробки,

– сказав глава держави.

Він сказав, що варто пам'ятати, що за російською пропагандою всюди слідує щонайменше дестабілізація і щонайгірше – спроба окупації. Тому на всіх рівнях Україна й партнери разом мають протидіяти.

Зеленський подякував кожному у світі – усім лідерам, громадським діячам, політикам, хто сприймає справді серйозно потребу захисту людей від дезінформації та всіх інших російських дестабілізаційних впливів.

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Зустріч із віцеканцлером Німеччини і подяка країні за допомогу

Зеленський також наголосив, що зустрівся із віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком. Глава держави особисто подякував за допомогу, яку німецька сторона надала Україні.

"Ми особливо цінуємо лідерство Німеччини, яке допомагає не лише нам в Україні захищати життя, а й усій Європі – зберігати саме таку Європу, яка вміє бути мирною, вміє бути правовою, вміє дбати про людей", – пояснив президент.

Він також зауважив, що Німеччина зараз – серед світових лідерів у підтримці нашого захисту. Тому сторони обговорили, що саме потрібно, щоб справді достойно відповісти на всі безпекові виклики цього року, на те, до чого готуються російські терористи.

Ми обговорили з паном Габеком і фронт, наші потреби в ППО, і відповідну комунікацію з партнерами – із третіми країнами, які можуть допомогти й з якими про це говоритимуть наші німецькі друзі,

– зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що також обговорили з віцеканцлером й співпрацю на рівні європейських інституцій та економічні виклики. А також окремо й особливо приділили увагу спільним виробничим проєктам, спільній роботі заради того, щоб наші оборонні виробництва дали більше сили нашим країнам і спільній безпеці всієї Європи.

"Готуємо конференцію в Німеччині щодо відновлення України, нашу таку спеціальну двосторонню роботу, і цей формат домовилися зробити сфокусованим, зокрема, на ОПК – на виробництві, на енергетиці – на відновленні, на ППО. Результат, як і завжди з Німеччиною, буде!", – запевнив президент.