Президент также рассказал и о развитии оборонного сектора. В частности, о производстве украинских САУ "Богдана".

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Ставка и расширение украинского производства

Владимир Зеленский отметил, что на селекторе он заслушал ключевые доклады военно-политического руководства нашего государства.

Главком – по фронту, наших операций и результатов. Министр обороны – по поставкам оружия, техники и коммуникации с партнерами,

– отметил президент.

Он также отметил, что были важные результаты по нашему внутреннему оборонному производству. В частности, удалось увеличить количество САУ "Богдана", которые наше государство делает ежемесячно.

"Уже до 10 в месяц. Это хороший результат. В целом в производстве оружия есть положительные вещи. Особенно мы ценим все, что касается производства дронов и снарядов. Я неизменно благодарен каждой компании, каждому производителю, которые обеспечивают наши Силы обороны и безопасности Украины всем необходимым", – отметил Зеленский.

Украинский глава также подчеркнул, что были доклады и по регионам. В частности, ликвидации последствий российских ударов и общей ситуации по безопасности.

Мы обсудили ситуацию в приграничных общинах, в частности информационную, то, что касается доступа людей к украинскому телевизионному сигналу и блокировки российской пропаганды. С этим тоже должны помочь наши собственные, украинские, технические разработки,

– сказал глава государства.

Он сказал, что стоит помнить, что за российской пропагандой везде следует по меньшей мере дестабилизация и хуже – попытка оккупации. Поэтому на всех уровнях Украина и партнеры вместе должны противодействовать.

Зеленский поблагодарил каждого в мире – всем лидерам, общественным деятелям, политикам, кто воспринимает действительно серьезно потребность защиты людей от дезинформации и всех других российских дестабилизирующих воздействий.

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Встреча с вице-канцлером Германии и благодарность стране за помощь

Зеленский также отметил, что встретился с вице-канцлером Германии Робертом Габеком. Глава государства лично поблагодарил за помощь, которую немецкая сторона предоставила Украине.

"Мы особенно ценим лидерство Германии, что помогает не только нам в Украине защищать жизнь, но и всей Европе – сохранять именно такую Европу, которая умеет быть мирной, умеет быть правовой, умеет заботиться о людях", – пояснил президент.

Он также отметил, что Германия сейчас – среди мировых лидеров в поддержке нашей защиты. Поэтому стороны обсудили, что именно нужно, чтобы действительно достойно ответить на все вызовы безопасности этого года, на то, к чему готовятся российские террористы.

Мы обсудили с господином Габеком и фронт, наши потребности в ПВО, и соответствующую коммуникацию с партнерами – с третьими странами, которые могут помочь и с кем об этом будут говорить наши немецкие друзья,

– отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что также обсудили с вице-канцлером и сотрудничество на уровне европейских институтов и экономические вызовы. А также отдельно и особенно уделили внимание совместным производственным проектам, совместной работе ради того, чтобы наши оборонные производства дали больше силы нашим странам и общей безопасности всей Европы.

"Готовим конференцию в Германии по восстановлению Украины, нашу такую специальную двустороннюю работу, и этот формат договорились сделать сфокусированным, в частности, на ОПК – на производстве, на энергетике – на восстановлении, на ПВО. Результат, как и всегда с Германией, будет!", – заверил президент.

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Встреча с еврейской общиной накануне Песаха

Зеленский также отметил, что в этот день встретился с представителями украинских иудейских организаций, украинской еврейской общины – накануне праздника Песах.

Очень символично, что эта наша встреча состоялась в одной из киевских школ: украинская школа, в которой дети изучают, в частности, иврит, еврейскую культуру. Это одно из многих отражений того, насколько богата Украина своим многообразием, всеми нашими сообществами в нашем обществе,

– сказал президент.

Он также поблагодарил раввинов, которые присутствовали, кто в Украине и с нашим государством, с людьми здесь, которые нам помогают. Ведь это чрезвычайно важно.

"Конечно, мы говорили о возможностях международной коммуникации – о том, как доносить миру больше правды о российской агрессии и о наших потребностях, в частности в ПВО", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что эту встречу по понятным причинам безопасности провели в укрытии этой школы в Киеве. И, по словам Зеленского, это важно, чтобы каждый, кто действительно имеет влияние, помогал нашему государству с защитой неба, наших городов, всех детей Украины.

Зеленский поблагодарил каждого, кто свое собственное время, силы и свою энергию вкладывает в Украину.