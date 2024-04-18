Про це заявив президент. Глава держави зауважив, що, зокрема, йдеться про носії ракет "Калібр".
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Окупанти перекидають кораблі на Каспій
За доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема, носії "Калібрів", на Каспій,
– зазначив Володимир Зеленський.
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Окупанти ховаються по своїх базах
- Російський флот перебуває в обороні. Окупанти не на жарт бояться українських ударів, тож заховали кораблі на своїх базах. Зокрема, в Новоросійську. Там росіяни навіть закрили вхід боновими загородженнями.
- Наприкінці березня речник ВМС заявляв, що вже майже весь ворожий флот втік із Криму. З ракетоносіїв залишався лише один невдаха "Циклон".
- У Силах оборони Півдня відзвітували, що тільки за березень 2024 року окупанти втратили сторожовий корабель "Сергій Котов", а ще 4 судна пошкоджено. Зокрема, ВДК "Костянтин Ольшанський", розвідувальний корабель "Іван Хурс", ВДК "Ямал" і "Азов".
- Наталія Гуменюк зауважила: "Це дуже суттєво відбилося на моряках росіян. Це дуже потужний ляпас по гордості російського флоту. По-друге, це суттєвий удар по логістиці ворога і по його, відповідно, розвідувальних здатностях".