Так, у вівторок, 9 квітня, OSINT-аналітик MT Andersonу у соцмережі Х (раніше твітер) оприлюднив ці супутникові знімки.

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Порти, де перебувають російські кораблі

У дописі OSINT-аналітик MT Andersonу зазначається, що інформація про порти в Новоросійську, Севастополі та Феодосії.

Так, відповідно до даних, станом на 6 квітня в Новоросійську розміщені основні військові кораблі, підводні та десантні кораблі. Також є інформація і щодо Севастополя. Там – малі ракетні катери, кораблі ППО і тральщики. Водночас, за даними супутникових знімків, у Феодосії не помічено жодного корабля.

Супутникові знімки портів, де перебувають ворожі судна / Фото MT Andersonу

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