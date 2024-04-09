Представник ГУР Андрій Черняк у ексклюзивному тексті 24 Каналу розповів, що росіяни мають неабиякі проблеми з будівництвом, ремонтом та обслуговуванням військових кораблів, адже структура чи не кожного судна містить десятки деталей іноземного виробництва. Зокрема й таких важливих як генератори, двигуни чи вузли електроніки.
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Поломки трапляються частіше
Після початку війни у 2014-му росіяни зіштовхнулися з не дуже серйозними труднощами, тож їм довелося створювати фірми-прокладки та інші механізми для обходу санкцій.
Отож повномасштабну агресію росіяни зустріли, маючи певний досвід і деяку базу компаній-посередниць.
Черняк пояснив, що після повномасштабного вторгнення Росії є фірми на Заході, які не цураються користуватись створеними Москвою обхідними шляхами та допомагати агресору кувати смертоносну зброю, підтримувати живучість того самого військового флоту.
Проте поломки обладнання, зокрема й критично важливого, на російських військових кораблях трапляються дедалі частіше. То двигуни барахлять, то напруга скаче, то датчики горять чи патрубки тріщать,
– сказав він.
Він пояснив, що у Росії нормальний патрубок виготовити не так вже й просто, не кажучи вже про щось складніше і технологічніше. Тому будувати і відновлювати бойові кораблі росіянам дедалі важче.
Які проблеми з флотом стали для росіян фатальними
- До війни росіяни збиралися глобально переозброїти армію. Що цікаво, чверть від виділених на 2011 – 2020 роки коштів спрямували саме на військово-морський флот, а це трильйони рублів.
- По-перше, низку дизель-електричних підводних човнів, ракетно-артилерійських кораблів, фрегатів, корветів, патрульних катерів і великих десантних кораблів (ВДК) усе ж спустили на воду. Та їхні характеристики виявилися геть не такими, як очікувалося, а чимало проєктів перетворилися на довгобуди.
- По-друге, пускові розпіарених ракет "Калібр" виявилися непридатними для постійного використання.