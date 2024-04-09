Представник ГУР Андрій Черняк у ексклюзивному тексті 24 Каналу розповів, що росіяни мають неабиякі проблеми з будівництвом, ремонтом та обслуговуванням військових кораблів, адже структура чи не кожного судна містить десятки деталей іноземного виробництва. Зокрема й таких важливих як генератори, двигуни чи вузли електроніки.

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Поломки трапляються частіше

Після початку війни у 2014-му росіяни зіштовхнулися з не дуже серйозними труднощами, тож їм довелося створювати фірми-прокладки та інші механізми для обходу санкцій.

Отож повномасштабну агресію росіяни зустріли, маючи певний досвід і деяку базу компаній-посередниць.

Черняк пояснив, що після повномасштабного вторгнення Росії є фірми на Заході, які не цураються користуватись створеними Москвою обхідними шляхами та допомагати агресору кувати смертоносну зброю, підтримувати живучість того самого військового флоту.

Проте поломки обладнання, зокрема й критично важливого, на російських військових кораблях трапляються дедалі частіше. То двигуни барахлять, то напруга скаче, то датчики горять чи патрубки тріщать,

– сказав він.

Він пояснив, що у Росії нормальний патрубок виготовити не так вже й просто, не кажучи вже про щось складніше і технологічніше. Тому будувати і відновлювати бойові кораблі росіянам дедалі важче.

Які проблеми з флотом стали для росіян фатальними