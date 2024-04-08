Окупанти були змушені відмовитися від своїх амбітних планів після низки успішних атак Сил оборони. Загарбники відчули себе вразливими і ховають кораблі у Новоросійську або в Очамчире в окупованій Абхазії.

До теми Ілюзія життєдіяльності․ У якому стані перебувають кораблі російських ВМС – документи

Велика мильна буль-булька: чому в росіян не вийшло модернізувати флот

До війни росіяни збиралися глобально переозброїти армію. Що цікаво, чверть від виділених на 2011 – 2020 роки коштів спрямували саме на військово-морський флот, а це трильйони рублів.

Що було у планах:

відмовитися від використання іноземної продукції;

здійснити якісний стрибок у допоміжному обладнанні;

побудувати понад сто бойових кораблів різних класів.

Плани були амбітні, але їхня реалізація з тріском провалилася.

По-перше, низку дизель-електричних підводних човнів, ракетно-артилерійських кораблів, фрегатів, корветів, патрульних катерів і великих десантних кораблів (ВДК) усе ж спустили на воду. Та їхні характеристики виявилися геть не такими, як очікувалося, а чимало проєктів перетворилися на довгобуди.

По-друге, пускові розпіарених ракет "Калібр" виявилися непридатними для постійного використання.

По-третє, вироблені в Росії елементи для військових суден були неякісними. Коли ж розпочалася війна проти України, окупанти зазнали ще більших труднощів, адже прискорили "імпортозаміщення" і не могли купити хороші вироби на Заході.

По-четверте, бракувало нормальної кооперації із розробниками сухопутних систем. А керівництво прагло просувати нові комплекси на серійні кораблі без довготривалих відпрацювань на стендах. Але це вже хронічні проблеми російської суднобудівної промисловості, які тільки загострилися під час "великого переозброєння".

Аби швидше заявити про появу чергового "аналоговнєтного" чогось, росіяни часто нехтували дослідженнями та випробовуваннями. Тож на паперах під час підготовки до великої війни всі їхні флоти виглядали колосами, здатними нагодувати крабів екіпажем крейсера "Москва", перетворити весь світ на труху та засипати ядерним попелом Вашингтон. Хоча насправді виявилися, як каже експерт Олександр Коваленко, судномодельними гуртками,

– мовиться у статті.

Російські кораблі не тільки погано ходять, а ще й горять

7 квітня у Владивостоці горів криголам "Катерина Велика". Унікальні характеристики та нещодавній спуск на воду не врятували його від пожежі.

А 8 квітня у Калінінградській області горів ракетний корабель "Серпухов" проєкту "Буян-М". Внаслідок успішної спецоперації ГУР він надовго виведений з ладу.