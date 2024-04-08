Оккупанты были вынуждены отказаться от своих амбициозных планов после ряда успешных атак Сил обороны. Захватчики почувствовали себя уязвимыми и прячут корабли в Новороссийске или в Очамчире в оккупированной Абхазии.

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Большой мыльный пузырь: почему у россиян не получилось модернизировать флот

До войны россияне собирались глобально перевооружить армию. Что интересно, четверть от выделенных на 2011 – 2020 годы средств направили именно на военно-морской флот, а это триллионы рублей.

Что было в планах:

отказаться от использования иностранной продукции;

осуществить качественный скачок во вспомогательном оборудовании;

построить более ста боевых кораблей различных классов.

Планы были амбициозные, но их реализация с треском провалилась.

Во-первых, ряд дизель-электрических подводных лодок, ракетно-артиллерийских кораблей, фрегатов, корветов, патрульных катеров и больших десантных кораблей (БДК) все же спустили на воду. Но их характеристики оказались совсем не такими, как ожидалось, а многие проекты превратились в долгострои.

Во-вторых, пусковые распиаренных ракет "Калибр" оказались непригодными для постоянного использования.

В-третьих, произведенные в России элементы для военных судов были некачественными. Когда же началась война против Украины, оккупанты испытали еще больше трудностей, ведь ускорили "импортозамещение" и не могли купить хорошие детали на Западе.

В-четвертых, не хватало нормальной кооперации с разработчиками сухопутных систем. А руководство стремилось продвигать новые комплексы на серийные корабли без длительных отработок на стендах. Но это уже хронические проблемы российской судостроительной промышленности, которые только обострились во время "большого перевооружения".

Чтобы быстрее заявить о появлении очередного "аналоговнетного" чего-то, россияне часто пренебрегали исследованиями и испытаниями. Поэтому на бумагах во время подготовки к большой войне все их флоты выглядели колоссами, способными накормить крабов экипажем крейсера "Москва", превратить весь мир в труху и засыпать ядерным пеплом Вашингтон. Хотя на самом деле оказались, как говорит эксперт Александр Коваленко, судомодельными кружками,

– говорится в статье.

Российские корабли не только плохо ходят, но и горят

7 апреля во Владивостоке горел ледокол "Екатерина Великая". Уникальные характеристики и недавний спуск на воду не спасли его от пожара.

А 8 апреля в Калининградской области горел ракетный корабль "Серпухов" проекта "Буян-М". В результате успешной спецоперации ГУР он надолго выведен из строя.