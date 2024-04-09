Представитель ГУР Андрей Черняк в эксклюзивном тексте 24 Канала рассказал, что россияне имеют серьезные проблемы со строительством, ремонтом и обслуживанием военных кораблей, ведь структура чуть ли не каждого судна содержит десятки деталей иностранного производства. В том числе и таких важных как генераторы, двигатели или узлы электроники.
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Поломки случаются чаще
После начала войны в 2014-м россияне столкнулись с не очень серьезными трудностями, поэтому им пришлось создавать фирмы-прокладки и другие механизмы для обхода санкций.
Поэтому полномасштабную агрессию россияне встретили, имея определенный опыт и некоторую базу компаний-посредниц.
Черняк объяснил, что после полномасштабного вторжения России есть фирмы на Западе, которые не чураются пользоваться созданными Москвой обходными путями и помогать агрессору ковать смертоносное оружие, поддерживать живучесть того же военного флота.
Однако поломки оборудования, в том числе и критически важного, на российских военных кораблях случаются все чаще. То двигатели барахлят, то напряжение скачет, то датчики горят или патрубки трещат,
– сказал он.
Он пояснил, что в России нормальный патрубок изготовить не так уж и просто, не говоря уже о чем-то сложнее и технологичнее. Поэтому строить и восстанавливать боевые корабли россиянам все труднее.
Какие проблемы с флотом стали для россиян фатальными
- До войны россияне собирались глобально перевооружить армию. Что интересно, четверть от выделенных на 2011 – 2020 годы средств направили именно на военно-морской флот, а это триллионы рублей.
- Во-первых, ряд дизель-электрических подводных лодок, ракетно-артиллерийских кораблей, фрегатов, корветов, патрульных катеров и больших десантных кораблей (БДК) все же спустили на воду. Но их характеристики оказались совсем не такими, как ожидалось, а многие проекты превратились в долгострои.
- Во-вторых, пусковые распиаренных ракет "Калибр" оказались непригодными для постоянного использования.