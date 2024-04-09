Так, во вторник, 9 апреля, OSINT-аналитик MT Andersonу во вторник 9 апреля OSINT-аналитик MT Andersonу в соцсети Х (ранее твитер) обнародовал эти спутниковые снимки.
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Порты, где находятся российские корабли
В заметке OSINT-аналитик MT Andersonу отмечается, что информация о портах в Новороссийске, Севастополе и Феодосии.
Так, согласно данным, по состоянию на 6 апреля в Новороссийске размещены основные военные корабли, подводные и десантные корабли. Также есть информация и относительно Севастополя. Там – малые ракетные катера, корабли ПВО и тральщики. В то же время, по данным спутниковых снимков, в Феодосии не замечено ни одного корабля.
Спутниковые снимки портов, где находятся вражеские суда / Фото MT Andersonу
Фирмы на Западе помогают флоту России поддерживать живучесть: что известно
- Представитель ГУР Андрей Черняк объяснил, что после полномасштабного вторжения России есть фирмы на Западе, которые не чураются пользоваться созданными Москвой обходными путями и помогать агрессору ковать смертоносное оружие, поддерживать живучесть того самого военного флота.
- "Однако поломки оборудования, в том числе и критически важного, на российских военных кораблях случаются все чаще. То двигатели барахлят, то напряжение скачет, то датчики горят или патрубки трещат", – отметил Черняк.
- Он пояснил, что в России нормальный патрубок изготовить не так уж и просто, не говоря уже о чем-то сложнее и технологичнее. Поэтому строить и восстанавливать боевые корабли россиянам все труднее.