12:58
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Козак или Медведчук – одна история: Зеленский эпично пошутил о владельцах 112 канала

      114 Читати новину українською
      Зеленский эпично пошутил о владельцах 112 канала
      Зеленский эпично пошутил о владельцах 112 канала / ar.volyn.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский во время организованного им пресс-марафона взялся объяснять журналисту 112 канала, почему против них так критично настроена значительная часть общества. При этом президент то ли специально, то ли случайно назвал владельцем канала Виктора Медведчука, а потом еще и пошутил о структуре собственности телеканала.

      Долгое время владельцем телеканала "112 Украина" был пророссийски настроенный политик и олигарх Виктор Медведчук, заявил Владимир Зеленский.

      Интересно: Муж одноклассницы возглавляет оборонный комитет: Зеленский чуть не поссорился с журналистом

      В ответ журналист отметил, что владельцем медиахолдинга "Новости", в который входит и "112 Украина" является соратник Виктора Медведчука Тарас Козак. Более того, он спросил, какое отношение структура собственности имеет к редакционной политике телеканала.

      Я думаю, что с прежней властью у Медведчука просто был шантаж – закрыть вас или не закрыть. Вот чем они занимались, а вы это прекрасно знаете,
      заявил Владимир Зеленский.

      При этом, президент объяснил, что и сейчас вопрос об аннулировании лицензии телеканала принимался Нацкомиссией, которая была назначена еще предыдущей властью. Однако, по его словам, новый состав Нацсовета честно рассмотрит этот вопрос, а президент не будет на них влиять.

      Разговор Зеленского с журналистом 112 канала: смотрите видео

      хто володіє українськими ЗМІ
      Кто контролирует украинские СМИ / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11
      сегодня
      643
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Виктор Медведчук 112 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 3985
      Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      сегодня , 07:02 Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко
      1181
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      200
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 октября , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 411
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук