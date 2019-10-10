Козак или Медведчук – одна история: Зеленский эпично пошутил о владельцах 112 канала

Президент Украины Владимир Зеленский во время организованного им пресс-марафона взялся объяснять журналисту 112 канала, почему против них так критично настроена значительная часть общества. При этом президент то ли специально, то ли случайно назвал владельцем канала Виктора Медведчука, а потом еще и пошутил о структуре собственности телеканала.

Долгое время владельцем телеканала "112 Украина" был пророссийски настроенный политик и олигарх Виктор Медведчук, заявил Владимир Зеленский.

Интересно: Муж одноклассницы возглавляет оборонный комитет: Зеленский чуть не поссорился с журналистом

В ответ журналист отметил, что владельцем медиахолдинга "Новости", в который входит и "112 Украина" является соратник Виктора Медведчука Тарас Козак. Более того, он спросил, какое отношение структура собственности имеет к редакционной политике телеканала.

Я думаю, что с прежней властью у Медведчука просто был шантаж – закрыть вас или не закрыть. Вот чем они занимались, а вы это прекрасно знаете,

– заявил Владимир Зеленский.

При этом, президент объяснил, что и сейчас вопрос об аннулировании лицензии телеканала принимался Нацкомиссией, которая была назначена еще предыдущей властью. Однако, по его словам, новый состав Нацсовета честно рассмотрит этот вопрос, а президент не будет на них влиять.

Разговор Зеленского с журналистом 112 канала: смотрите видео



Кто контролирует украинские СМИ / инфографика 24 канала