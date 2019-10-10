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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Я нічого йому не винен, – Зеленський про Авакова

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      Зеленський пояснив, коли можуть звільнити Авакова
      Зеленський пояснив, коли можуть звільнити Авакова / Getty Images

      Володимир Зеленський наголосив, що у теперішнього глави МВС Арсена Авакова, який очолював відомство і до його президентства, є випробувальний термін.

      Водночас команда президента хоче побачити нові обличчя у Міністерстві внутрішніх справ, про це він сказав журналістам у Києві під час пресбрифінгу на Kyiv Food Market.

      Знайте більше: Шість заступників Авакова: хто усі ці люди і що вони робитимуть

      Зокрема, Зеленський нагадав про нового керівника Нацполіції Ігоря Клименка та нового очільника прикордонної служби Сергія Дейнека. Він зазначив, що "про це домовлявся з міністром внутрішніх справ і з говорив Кабміном".

      Щодо того, що на посаді міністра внутрішніх справ залишився Арсен Аваков, Зеленський наголосив: "Нічого йому не винен і не повинен".

      Є випробувальний термін. Я всім міністрам і правоохоронцям сказав відверто – реальні справи. Будь ласка, принесіть нам до кінця року. Не буде – ми усіх звільнимо,
      – наголосив Зеленський. 

      Дивіться коментар Володимира Зеленського про Арсена Авакова:

      Чому залишили Авакова?

      29 серпня Верховна Рада призначила нових міністрів в уряд. Серед них залишились 2 міністри попереднього уряду: Арсен Аваков і Оксана Маркарова.

      • Призначення Авакова викликало обурення. Напередодні засідання Ради українці навіть влаштували протест "Аваков – чорт".
      • Згодом Олексій Гончарук заявив, що рішення залишити Авакова у новому уряді було одним із найскладніших. Проте, главі МВС чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

      провали авакова на посаді глави мвс
      Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
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