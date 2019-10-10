Я нічого йому не винен, – Зеленський про Авакова
Володимир Зеленський наголосив, що у теперішнього глави МВС Арсена Авакова, який очолював відомство і до його президентства, є випробувальний термін.
Водночас команда президента хоче побачити нові обличчя у Міністерстві внутрішніх справ, про це він сказав журналістам у Києві під час пресбрифінгу на Kyiv Food Market.
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Зокрема, Зеленський нагадав про нового керівника Нацполіції Ігоря Клименка та нового очільника прикордонної служби Сергія Дейнека. Він зазначив, що "про це домовлявся з міністром внутрішніх справ і з говорив Кабміном".
Щодо того, що на посаді міністра внутрішніх справ залишився Арсен Аваков, Зеленський наголосив: "Нічого йому не винен і не повинен".
Є випробувальний термін. Я всім міністрам і правоохоронцям сказав відверто – реальні справи. Будь ласка, принесіть нам до кінця року. Не буде – ми усіх звільнимо,
– наголосив Зеленський.
Дивіться коментар Володимира Зеленського про Арсена Авакова:
Чому залишили Авакова?
29 серпня Верховна Рада призначила нових міністрів в уряд. Серед них залишились 2 міністри попереднього уряду: Арсен Аваков і Оксана Маркарова.
- Призначення Авакова викликало обурення. Напередодні засідання Ради українці навіть влаштували протест "Аваков – чорт".
- Згодом Олексій Гончарук заявив, що рішення залишити Авакова у новому уряді було одним із найскладніших. Проте, главі МВС чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.
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