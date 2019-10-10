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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Я ничего ему не должен, – Зеленский об Авакове

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      Зеленский объяснил, когда могут уволить Авакова
      Зеленский объяснил, когда могут уволить Авакова

      Владимир Зеленский отметил, что у нынешнего главы МВД Арсена Авакова, который возглавлял ведомство и до его президентства, есть испытательный срок.

      В то же время команда президента хочет увидеть новые лица в Министерстве внутренних дел, об этом он сказал журналистам в Киеве во время пресс-брифинга на Kyiv Food Market.

      Знайте больше: Шесть заместителей Авакова: кто все эти люди и что они будут делать

      В частности, Зеленский напомнил о новом руководителе Нацполиции Игоре Клименко и новом главе пограничной службы Сергее Дейнеке. Он отметил, что "об этом договаривался с министром внутренних дел и говорил с Кабмином".

      О том, что в качестве министра внутренних дел остался Арсен Аваков, Зеленский отметил: "Ничего ему не должен и не обязан".

      Есть испытательный срок. Я всем министрам и правоохранителям сказал откровенно – реальные дела. Пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет мы всех уволим,
      отметил Зеленский.

      Смотрите комментарий Владимира Зеленского об Арсене Авакове:

      29 августа Верховная Рада назначила новых министров в правительство. Среди них остались 2 министра предыдущего правительства: Арсен Аваков и Оксана Маркарова.

      • Назначение Авакова вызвало возмущение. Накануне заседания Рады украинцы даже устроили протест "Аваков – черт".
      • Впоследствии Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Авакова в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако, главе МВД четко "определили красные линии", за которые нельзя переступать.

       

      провали авакова на посаді глави мвс
      Провалы Авакова в должности главы МВД / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Министерство внутренних дел Арсен Аваков
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