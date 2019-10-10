Я ничего ему не должен, – Зеленский об Авакове

Владимир Зеленский отметил, что у нынешнего главы МВД Арсена Авакова, который возглавлял ведомство и до его президентства, есть испытательный срок.

В то же время команда президента хочет увидеть новые лица в Министерстве внутренних дел, об этом он сказал журналистам в Киеве во время пресс-брифинга на Kyiv Food Market.

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В частности, Зеленский напомнил о новом руководителе Нацполиции Игоре Клименко и новом главе пограничной службы Сергее Дейнеке. Он отметил, что "об этом договаривался с министром внутренних дел и говорил с Кабмином".

О том, что в качестве министра внутренних дел остался Арсен Аваков, Зеленский отметил: "Ничего ему не должен и не обязан".

Есть испытательный срок. Я всем министрам и правоохранителям сказал откровенно – реальные дела. Пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет – мы всех уволим,

– отметил Зеленский.

Смотрите комментарий Владимира Зеленского об Арсене Авакове:

29 августа Верховная Рада назначила новых министров в правительство. Среди них остались 2 министра предыдущего правительства: Арсен Аваков и Оксана Маркарова.

Назначение Авакова вызвало возмущение. Накануне заседания Рады украинцы даже устроили протест "Аваков – черт".

Впоследствии Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Авакова в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако, главе МВД четко "определили красные линии", за которые нельзя переступать.



Провалы Авакова в должности главы МВД / Инфографика 24 канала