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      Хорошковский минимум дважды посещал Зеленского на Банковой: видеодоказательство

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      Журналисты-расследователи программы "Схемы" сняли то, как бывший глава СБУ и экс-вицепремьер-министр при Януковиче Валерий Хорошковский стал прилетать в Украину и наведываться в Офис Президента. Произошло это как раз после победы Владимира Зеленского на выборах.

      Как сообщили журналисты "Схем", только с начала октября Хорошковский посетил Банковую минимум дважды: один в начале месяца, а другой – через неделю.

      Читайте также: СМИ утверждают, что Хорошковский вернулся в Украину: у экс-чиновника говорят другое

      Журналисты-расследователи сняли, что в конце сентября Хорошковский частным самолетом прилетел из Лондона, а уже на следующий день приехал на Банковую. Цель его визита пока не известна, сам президент Зеленский во время пресс-марафона подтвердил, что имел личную встречу с Хорошковским.

      К слову, ранее Зеленского и Хорошковского связывали бизнес-отношения. Хорошковский был владельцем телеканала "Интер", а Зеленский – генеральным продюсером. Однако президент заявил, что они разошлись, и сейчас не имеют никаких отношений.

      Смотрите видео: Зеленский отвечает на вопрос о Хорошковском

      Что известно про Валерия Хорошковского?Это украинский политик и бизнесмен, выехал из Украины в 2012 году. Интересно, что в 2010 году номинировался на антипремию "Чертополох года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления", Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам.

      Валерий Хорошковский имел конфликт с премьером Николаем Азаровым. В декабре 2012 года он написал заявление об увольнении с должности вицепремьера из-за "несогласия относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики Расследования СМИ Журналисты Владимир Зеленский Валерий Хорошковский Новости Украины
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