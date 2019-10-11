09:57
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Хорошковський щонайменше двічі відвідував Зеленського на Банковій: відеодоказ

      74 Читать новость на русском

      Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" зафільмували те, як колишній голова СБУ й ексвіцепрем'єр-міністр часів Януковича Валерій Хорошковський став прилітати в Україну та навідуватися в Офіс Президента. Сталося це якраз після перемоги Володимира Зеленського на виборах.

      Як повідомили журналісти "Схем", лише від початку жовтня Хорошковський завітав на Банкову щонайменше двічі: один на початку місяця, а інший – за тиждень.

      Читайте також: ЗМІ стверджують, що Хорошковський повернувся до України: в ексчиновника кажуть інше

      Журналісти-розслідувачі зафільмували, що вкінці вересня Хорошковський приватним літаком прилетів з Лондона, а вже на наступний день приїхав на Банкову. Мета його візиту наразі не відома, сам президент Зеленський під час пресмарафону підтвердив, що мав особисту зустріч з Хорошковським.

      До слова, раніше Зеленського та Хорошковського пов'язували бізнес-стосунки. Хорошковський був власником телеканалу "Інтер", а Зеленський – генеральним продюсером. Однак президент заявив, що вони розійшлися, і зараз не мають ніяких стосунків.

      Дивіться відео: Зеленський відповідає на запитання про Хорошковського

      Що відомо про Валерія Хорошковського?Це український політик і бізнесмен, що виїхав з України у 2012 році. Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За даними "Інформаційного опору", Хорошковський практично повністю згорнув роботу із протидії СБУ російським спецслужбам.

      Валерій Хорошковський мав конфлікт із прем'єром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року він написав заяву про звільнення з посади віцепрем'єра через "незгоду щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра".

      blog_ava
      Рейтинг Зеленського: чому президента почав менше підтримувати південь України, а більше – захід
      сьогодні
      4925
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Валерій Хорошковський Новини політики Володимир Зеленський ЗМІ Журналісти Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      сьогодні , 08:58 Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      Віталій Дейнега 686
      Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону
      10 жовтня , 21:53 Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону
      Анастасія Зазуляк 4639
      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      сьогодні , 08:40 Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      Блог Соцмережі 407
      ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      сьогодні , 08:32 ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      Ірина Поліщук 1717
      Україна знизилася у рейтингу конкурентоспроможності країн світу: інформграфіка
      сьогодні , 06:20 Україна знизилася у рейтингу конкурентоспроможності країн світу: інформграфіка
      324
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук