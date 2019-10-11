Хорошковський щонайменше двічі відвідував Зеленського на Банковій: відеодоказ

Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" зафільмували те, як колишній голова СБУ й ексвіцепрем'єр-міністр часів Януковича Валерій Хорошковський став прилітати в Україну та навідуватися в Офіс Президента. Сталося це якраз після перемоги Володимира Зеленського на виборах.

Як повідомили журналісти "Схем", лише від початку жовтня Хорошковський завітав на Банкову щонайменше двічі: один на початку місяця, а інший – за тиждень.

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Журналісти-розслідувачі зафільмували, що вкінці вересня Хорошковський приватним літаком прилетів з Лондона, а вже на наступний день приїхав на Банкову. Мета його візиту наразі не відома, сам президент Зеленський під час пресмарафону підтвердив, що мав особисту зустріч з Хорошковським.

До слова, раніше Зеленського та Хорошковського пов'язували бізнес-стосунки. Хорошковський був власником телеканалу "Інтер", а Зеленський – генеральним продюсером. Однак президент заявив, що вони розійшлися, і зараз не мають ніяких стосунків.

Дивіться відео: Зеленський відповідає на запитання про Хорошковського

Що відомо про Валерія Хорошковського?Це український політик і бізнесмен, що виїхав з України у 2012 році. Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За даними "Інформаційного опору", Хорошковський практично повністю згорнув роботу із протидії СБУ російським спецслужбам.



Валерій Хорошковський мав конфлікт із прем'єром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року він написав заяву про звільнення з посади віцепрем'єра через "незгоду щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра".