Хорошковський, ще один топ-чиновник часів Януковича, повернувся до України

Валерій Хорошковський 21 травня повернувся до України. Цей колись керівник СБУ та віце-прем'єр часів президента Януковича виїхав з України у 2012 році.

Хорошковський прилетів до Києва приватним рейсом, повідомили журналісти програми "Схеми".

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Хто такий Валерій Хорошковський?

Це український політик і бізнесмен. Раніше – власник телеканалу "Інтер". Економіст, генерал. Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За даними "Інформаційного опору" Хорошковський практично повністю згорнув роботу із протидії СБУ російським спецслужбам.

Які політичні посади обіймав Хорошковський в Україні?

• За часів урядування Віктора Януковича обіймав посади міністра економіки (2002-2004).

• Заступник секретаря РНБО (2006-2007).

• Був головою Державної митної служби за президента Віктора Ющенка (2007-2009).

• Працював головою Служби безпеки України за президентства Віктора Януковича (2010-2012).

• Обіймав посади міністра фінансів і першого віце-прем'єра в уряді Миколи Азарова.



Валерій Хорошковський

Чому Хорошковський виїхав з України у 2012 році?

Журналісти вважають, що Валерій Хорошковський мав конфлікт із прем'єром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року він написав заяву про звільнення з посади віце-прем'єра через "незгоду щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра".

Чи Хорошковський намагався повернутися раніше?

Так, у 2014 році Валерій Хорошковський намагався повернутися в політику. Тоді він балотувався другим номером у списку "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради. Однак депутатом не став – політсила не набрала необхідної кількості голосів, щоб пройти в парламент.