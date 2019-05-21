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      Хорошковский, еще один топ-чиновник времен Януковича, вернулся в Украину

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      Хорошковский прилетел в Украину
      Хорошковский прилетел в Украину / coub.com

      Валерий Хорошковский 21 мая вернулся в Украину. Этот бывший руководитель СБУ и вице-премьер времен президента Януковича выехал из Украины в 2012 году.

      Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом, сообщили журналисты программы "Схемы".

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      Кто такой Валерий Хорошковский?

      Это украинский политик и бизнесмен. Ранее владелец телеканала "Интер". Экономист, генерал. Интересно, что в 2010 номинировался на антипремию "Будяк года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления", Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам.

      Какие политические должности занимал Хорошковский в Украине?

      • Во времена правления Виктора Януковича занимал должности министра экономики (в 2002-2004).
      • Заместитель секретаря СНБО (2006-2007).
      • Был главой Государственной таможенной службы при президенте Викторе Ющенко (2007-2009).
      • Работал главой Службы безопасности Украины при президентстве Виктора Януковича (2010-2012).
      • Занимал должности министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

      Хорошковський
      Валерий Хорошковский

      Почему Хорошковский уехал из Украины в 2012 году?

      Журналисты считают, что у Валерия Хорошковского был конфликт с премьером Николаем Азаровым. В декабре 2012 года он написал заявление об увольнении с поста вице-премьера из-за "несогласия относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

      Хорошковский пытался вернуться раньше?

      Да, в 2014 году Валерий Хорошковский пытался вернуться в политику. Тогда он баллотировался вторым номером в списке "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду. Однако депутатом не стал – политсила не набрала необходимого количества голосов, чтобы пройти в парламент.

      Кто еще из известных деятелей периода Януковича вернулся в Украину?

      Андрей Портнов покинул Украину после Революции Достоинства, и вот 19 мая 2019 года вернулся. Он известен как юрист Януковича и разработчик "диктаторских законов" от 16 января 2014 года.

      Игорь Коломойский, украинский олигарх и глава группы "Приват", которого часто связывают с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, 16 мая 2019 года приехал в Украину. Здесь он заявил, что ближайшие пять лет собирается находиться в Украине и – отдыхать.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Виктор Янукович Валерий Хорошковский
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