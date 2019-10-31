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      Хорошковський консультує команду Зеленського, – Богдан

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      Політик часів Янукович консультує команду Зеленського
      Політик часів Янукович консультує команду Зеленського / Колаж 24 каналу

      Офіс Президента України користується послугами колишнього керівника СБУ та віце-прем'єром часів президента Януковича Валерія Хорошковського. Політик консультує команду Зеленського у питаннях української митниці.

      Андрій Богдан в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що коли в Офіс Президента прийшли до питання митниці, контрабанди і доходів бюджету, вони зустрічалися "з багатьма експертами, спеціалістами, митниками, економістами".

      Напередодні: Хорошковський щонайменше двічі відвідував Зеленського на Банковій: відеодоказ

      Усі ці експерти порадили команді Зеленського звернутися до Валерія Хорошковського.

      І всі сказали, що коли Валерій Іванович був головою митниці, то доходи за 2 роки зросли в 4 рази. І всі – і його недруги, і друзі його, і різні політичні табори – рекомендували нам прислухатися,
      – додав Богдан.

      Експерти назвали Хорошковського єдиним практиком, який реально реалізував прогрес. "Так, він нас консультує. Але реальним керівником митниці є Максим Нефьодов", – підкреслив Богдан.

      Чим саме допомагає Хорошковський

      Богдан вважає "правильним рішенням" можливість призначення політика часів Януковича Хорошковського на посаду.

      Він вивчає, де критичні точки, як це змінити, як виправити. Які процеси, які мають наслідки, і дає якісь рекомендації,
      – пояснив Богдан.

      "З точки зору нашої ідеології, що ми не беремо тих людей, які мають бекграунд політичний, то ні, неможливо. З точки зору ефективності, на мій – винятково на мій погляд, це було би напевне, правильне рішення", – вважає Андрій Богдан.

      Зауважимо, що Володимир Зеленський підтверджував, що зустрічався з Валерієм Хорошковським. Однак президент відмовлявся уточнювати, чого саме ця розмова стосувалася. Зеленський запевнив, що Хорошковський не його радник, він не впливає на команду і не отримає ніяких посад. Детальніше про таємну зустріч – за посиланням.

      До теми: Не любимо спонсорів, але любимо інвесторів: друг Зеленського розповів про стосунки з олігархами

      Хто такий Валерій Хорошковський? Це український політик і бізнесмен, був керівником СБУ та віце-прем'єром часів президента Януковича. Виїхав з України у 2012 році. Раніше – власник телеканалу "Інтер". Економіст, генерал.

      Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За даними "Інформаційного опору" Хорошковський практично повністю згорнув роботу із протидії СБУ російським спецслужбам.

      Валерій Хорошковський мав конфлікт із прем'єром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року він написав заяву про звільнення з посади віце-прем'єра через "незгоду щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра".

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Валерій Хорошковський Володимир Зеленський Офіс Президента Державна митна служба
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