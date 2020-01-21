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      Готовы ли украинцы платить за телевидение: опрос

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      Готовы ли украинцы платить за телевидение / 24 канал

      В конце января на украинское телевидение ждут изменения – бесплатный спутниковый сигнал будет закодирован. В Украине прекратится пиратство – и за украинские каналы придется платить. Поэтому мы спросили граждан, какие украинские каналы они смотрят, доверяют ли люди украинскому ТВ и что будут делать после кодирования каналов.

      На самом деле, сигнал, который сейчас украинцы ловят через спутниковые тарелки является техническим. Он предназначен для провайдеров связи. Правда, даже сами провайдеры не часто об этом сообщают. Теперь же за спутниковый сигнал украинцы будут платить.

      Больше об этом: Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать

      Изменения коснутся только владельцев спутниковых тарелок, которые не подключены к официальным провайдерам – Viasat или Xtra TV. Правда, это большинство среди тех, кто пользуется спутниковым телевидением.

      К тому же, региональные, общественные и государственные каналы останутся бесплатными. Платными станут 24 телеканала четырех основных медиагруппы:

      • 1+1 media: "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", УНИАН, "Бигуди";
      • StarLightMedia: СТБ, ICTV, "Новый канал", М1, М2, "Оце";
      • Inter Media Group: "Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм";
      • Медиа группа Украина: ТРК "Украина, НЛО ТВ, "Индиго", "Эскулап ТВ".

      Поэтому мы решили спросить украинцев, что они будут делать после кодирования украинских каналов на спутнике, какие каналы они смотрят чаще всего и доверяют ли украинскому ТВ в целом.

      Ответы украинцев смотрите в видео:

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины СМИ Медиа
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