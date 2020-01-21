Чи готові українці платити за телебачення: опитування

Наприкінці січня на українське телебачення чекають зміни – безкоштовний супутниковий сигнал буде закодовано. В Україні припиниться піратство – і за українські канали доведеться платити. Тому ми запитали громадян, які українські канали вони дивляться, чи довіряють люди українському ТБ і що робитимуть після кодування каналів.

Насправді, сигнал, який зараз українці ловлять через супутникові тарілки є технічним. Він призначений для провайдерів зв’язку. Щоправда, навіть самі провайдери не часто про це повідомляють. Тепер же за супутниковий сигнал українці платитимуть.

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Зміни торкнуться тільки власників супутникових тарілок, які не підключені до офіційних провайдерів – Viasat або Xtra TV. Щоправда, це більшість серед тих, хто користується супутниковим телебаченням.

До того ж, регіональні, суспільні та державні канали залишаться безкоштовними. Платними стануть 24 телеканали чотирьох основних медіагруп:

1+1 media: "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", УНІАН, "Бігуді";

"1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", УНІАН, "Бігуді"; StarLightMedia: СТБ, ICTV, "Новий канал", М1, М2, "Оце";

СТБ, ICTV, "Новий канал", М1, М2, "Оце"; Inter Media Group: "Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм";

"Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм"; Медіа група Україна: ТРК "Україна, НЛО ТБ, "Індиго", "Ескулап ТБ".

Тому ми вирішили запитати українців, що вони робитимуть після кодування українських каналів на супутнику, які канали вони дивляться найчастіше та чи довіряють українському ТБ загалом.

Відповіді українців дивіться у відео: