Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити

З 20-го січня 2020 року безкоштовний супутниковий сигнал буде закодовано. Під це підпадуть 24 канали чотирьох медіагруп. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

Це значить, що дивитись канали через тарілку і не платити за це більше не вийде. Наразі в Україні 4,4 млн домівок можуть дивитися супутникове телебачення.

Що відбувається?

Сигнал, який в Україні ловлять через тарілку, насправді є технічним, він призначений виключно для провайдерів телевізійних послуг. І вже вони мають доставляти його усім користувачам. Якщо встановити тарілку та дивитися супутникові канали напряму, то фактично це буде вважатися піратством.

Легально користуються послугами лише 4% домогосподарств або 200 тис. людей. Це дуже низький показник навіть серед сусідніх країн,

– визначили світові експерти.

Нажаль, в Україні часто встановлюють обладнання, не повідомляючи про цей факт. Ба більше, при встановленні антен беруть додаткову плату за "злам" коду супутникових телеканалів - використовують так званий "card sharing". Доля домогосподарств з подібним "зламом" – від 0,4 до 0,8 млн. Це у 2-4 рази більше споживачів легального контенту.

Найбільше у світі супутникове телебачення дивляться у США – 16 млн домашніх антенн. Друге місце за Німеччиною – 12,4 млн. Замикає топ-трійку Японія – 10 млн 620 тисяч. У сусідній з Україною Польщею наразі 2,5 млн користувачів.

Чому це незаконно?

Технічний український сигнал через супутникові тарілки може потрапити до Європи. Таким чином, європейці можуть дивитися безкоштовне українське телебачення. А це – порушення норм та законів ЄС. Там супутникові канали доступні майже виключно у складі спеціальних пакетів включно з встановленням тарілки. Безкоштовні – лише державні, регіональні або суспільні телеканали.

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Кого торкнуться зміни?

Лише користувачів супутникових тарілок з технічним сигналом, які не підключені до двох офіційних провайдерів – Viasat або Xtra TV. А це – більшість тих, хто дивиться телебачення через супутник. Є інформація про вихід на український ринок потужного європейського гравця – французького Vivendi. Однією з їх умов було якраз кодування сигналу.

Які канали стануть платними?

Це стосуватиметься каналів чотирьох основних медіагруп:

1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді

StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;

Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм

Медіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.

Близько 40 регіональних та нішових телеканалів залишаться у відкритому доступі. Наразі відбуваються короткострокові відключення з виведенням інформаційного повідомлення для користувачів

Що робити після кодування?