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      Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити

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      Супутникова тарілка на будинку / GettyImages

      З 20-го січня 2020 року безкоштовний супутниковий сигнал буде закодовано. Під це підпадуть 24 канали чотирьох медіагруп. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

      Це значить, що дивитись канали через тарілку і не платити за це більше не вийде. Наразі в Україні 4,4 млн домівок можуть дивитися супутникове телебачення.

      Що відбувається?

      Сигнал, який в Україні ловлять через тарілку, насправді є технічним, він призначений виключно для провайдерів телевізійних послуг. І вже вони мають доставляти його усім користувачам. Якщо встановити тарілку та дивитися супутникові канали напряму, то фактично це буде вважатися піратством.

      Легально користуються послугами лише 4% домогосподарств або 200 тис. людей. Це дуже низький показник навіть серед сусідніх країн,
      – визначили світові експерти.

      Нажаль, в Україні часто встановлюють обладнання, не повідомляючи про цей факт. Ба більше, при встановленні антен беруть додаткову плату за "злам" коду супутникових телеканалів - використовують так званий "card sharing". Доля домогосподарств з подібним "зламом" – від 0,4 до 0,8 млн. Це у 2-4 рази більше споживачів легального контенту.

      Найбільше у світі супутникове телебачення дивляться у США – 16 млн домашніх антенн. Друге місце за Німеччиною – 12,4 млн. Замикає топ-трійку Японія – 10 млн 620 тисяч. У сусідній з Україною Польщею наразі 2,5 млн користувачів.

      Чому це незаконно?

      Технічний український сигнал через супутникові тарілки може потрапити до Європи. Таким чином, європейці можуть дивитися безкоштовне українське телебачення. А це – порушення норм та законів ЄС. Там супутникові канали доступні майже виключно у складі спеціальних пакетів включно з встановленням тарілки. Безкоштовні – лише державні, регіональні або суспільні телеканали.

      Читайте також: Після кодування супутникового сигналу за перегляд телеканалів потрібно буде платити

      Кого торкнуться зміни?

      Лише користувачів супутникових тарілок з технічним сигналом, які не підключені до двох офіційних провайдерів – Viasat або Xtra TV. А це – більшість тих, хто дивиться телебачення через супутник. Є інформація про вихід на український ринок потужного європейського гравця – французького Vivendi. Однією з їх умов було якраз кодування сигналу.

      Які канали стануть платними?

      Це стосуватиметься каналів чотирьох основних медіагруп:

      • 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді
      • StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;
      • Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм
      • Медіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.

      Близько 40 регіональних та нішових телеканалів залишаться у відкритому доступі. Наразі відбуваються короткострокові відключення з виведенням інформаційного повідомлення для користувачів

      Що робити після кодування?

      • Підключитися до двох офіційних провайдерів послуг супутникового телебачення: Xtra TV або Viasat. Viasat пропонує такий варіант:сама тарілка коштує 1099 грн, ще 49 грн – щомісячна плата за 83 канали. Xtra TV має скромнішу пропозицію: 39 грн за 29 каналів.
      • Приєднатися до кабельного оператора, якщо ваше домогосподарство входить до мережі покриття
      • Деякі інтернет-провайдери пропонують інтернет-телебачення у форматі IPTV – інтернет +телебачення. Всесвітня мережа містить декілька сервісів з різноманітним контентом. В Україні доступні Megogo, Oll.tv, Divan.tv та інші. Щоб дивитися їх через телевізор, потрібна функція Smart.TV або приставка.
      • Платити за контент і не користуватися послугами піратів – вже усталена світова практика. Це дозволить покращити його якість, різноманітність та впровадити сучасні технології передачі зображення та звуку. Кодування буде використовувати систему Verimatrix, а щодо можливості її злому наразі нічого не відомо. Можливо запровадження додаткових систем кодування та захисту.
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      Теги: Новини України Техно Медіа Інформаційні технології Публікації
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