Після кодування супутникового сигналу за перегляд телеканалів потрібно буде платити

ВОЛЯ подбає про телеглядачів після кодування супутникового сигналу. Вже з нового року за перегляд популярних каналів доведеться платити, адже доступ до відкритого сигналу супутника буде заблокований.

Для перегляду програм потрібно буде підключатися до офіційних провайдерів.Одним з постачальників легального HD-контенту в Україні є компанія ВОЛЯ.

Нашим споживачам не варто хвилюватися про те, чи зникне у них сигнал, тому що ми використовуємо легальні способи отримання і передачі сигналу. Для тих споживачів, які можуть відчути наслідки кодування, ми підготували спеціальну пропозицію від нашої компанії на підключення,

– розповів СЕО компанії ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

Власники супутникових антен можуть обирати пакети, до яких входять інтернет з інтерактивним телебаченням. Це дозволяє дивитися різноманітні фільми, зокрема – головні кіно-новинки та прем'єри світу, серіали та програми у зручний час, ставити на паузу чи переглядати улюблені моменти. І все це – без реклами.

"Споживач може зупинити, промотати назад, може зайти в архів і подивитись ту передачу, яку він пропустив з якихось причин. Також глядач може піти в архів, де ми зберігаємо понад 30 тисяч фільмів", – сказав СЕО компанії ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

Нині абонентам компанії ВОЛЯ доступно 200 каналів, 36 з яких транслюються в форматі HD. Це кращий легальний пізнавальний, спортивний та фільмовий контент високої якості як українських каналів, так і світових виробників контенту, таких як FOX, Discovery, Nat Geo та інших. Також компанія має власні канали "ВОЛЯ CINE+".