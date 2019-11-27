После кодирования спутникового сигнала за просмотр телеканалов нужно будет платить

ВОЛЯ позаботится о телезрителях после кодирования спутникового сигнала. Уже с нового года за просмотр популярных каналов придется платить, ведь доступ к открытому сигналу спутника будет заблокирован.

Для просмотра программ нужно будет подключаться к официальным провайдерам.Одним из поставщиков легального HD-контента в Украине является компания ВОЛЯ.

Нашим покупателям не стоит волноваться о том, исчезнет ли у них сигнал, потому что мы используем легальные способы получения и передачи сигнала. Для тех потребителей, которые могут почувствовать последствия кодирования, мы подготовили специальное предложение от нашей компании на подключение,

– рассказал СЕО компании ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

Владельцы спутниковых антенн могут выбирать пакеты, в которые входят интернет с интерактивным телевидением. Это позволяет смотреть различные фильмы, в частности – главные кино-новинки и премьеры мира, сериалы и программы в удобное время, ставить на паузу или просматривать любимые моменты. И все это – без рекламы.

"Потребитель может остановить, промотать назад, может зайти в архив и посмотреть ту передачу, которую он пропустил по каким-то причинам. Также зритель может заглянуть в архив, где мы храним более 30 тысяч фильмов", – сказал СЕО компании ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

Сейчас абонентам компании ВОЛЯ доступно 200 каналов, 36 из которых транслируются в формате HD. Это лучший легальный познавательный, спортивный и фильмовый контент высокого качества как украинских каналов, так и мировых производителей контента, таких как FOX, Discovery, Nat Geo и других. Также компания имеет собственные каналы "ВОЛЯ CINE+".