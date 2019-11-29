Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать

С 20-го января 2020 года бесплатный спутниковый сигнал будет закодирован. Под это подпадут 24 канала четырех медиагрупп. Подробнее – в материале 24 канала.

Это значит, что смотреть каналы через тарелку и не платить за это больше не получится. Сейчас в Украине 4,4 млн домов могут смотреть спутниковое телевидение.

Что происходит?

Сигнал, который в Украине ловят через тарелку, на самом деле является техническим, он предназначен исключительно для провайдеров телевизионных услуг. И уже они должны доставлять его всем пользователям. Если установить тарелку и смотреть спутниковые каналы напрямую, то фактически это будет считаться пиратством.

Легально пользуются услугами лишь 4% домохозяйств или 200 тыс. людей. Это очень низкий показатель даже среди соседних стран, – определили мировые эксперты

К сожалению, в Украине часто устанавливают оборудование, не сообщая об этом факте. Более того, при установке антенн берут дополнительную плату за “взлом” кода спутниковых телеканалов – используют так называемый “card sharing”. Доля домохозяйств с подобным “взломом” – от 0,4 до 0,8 млн. Это в 2-4 раза больше потребителей легального контента.

Больше всего в мире спутниковое телевидение смотрят в США – 16 млн домашних антенн. Второе место за Германией – 12,4 млн. Замыкает топ-тройку Япония – 10 млн 620 тысяч. В соседней с Украиной Польшей сейчас 2,5 млн пользователей.

Почему это незаконно?

Технический украинский сигнал через спутниковые тарелки может попасть в Европу. Таким образом, европейцы могут смотреть бесплатное украинское телевидение. А это – нарушение норм и законов ЕС. Там спутниковые каналы доступны только исключительно в составе специальных пакетов включительно с установкой тарелки. Бесплатные – только государственные, региональные или общественные телеканалы.

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Кого коснутся изменения?

Только пользователей спутниковых тарелок с техническим сигналом, которые не подключены к двум официальным провайдерам – Viasat или Xtra TV. А это – большинство тех, кто смотрит телевидение через спутник. Есть информация о выходе на украинский рынок мощного европейского игрока – французского Vivendi. Одним из их условий было как раз кодирования сигнала.

Какие каналы станут платными?

Это будет касаться каналов четырех основных медиагрупп:

1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН, Бигуди;

StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Вот;

Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;

Медиа группа Украина: ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ.

Около 40 региональных и нишевых телеканалов останутся в открытом доступе. Сейчас происходят краткосрочные отключения с выводом информационного сообщения для пользователей

Что делать после кодировки?