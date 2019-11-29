Повернення Хорошковського: звідки ростуть ноги у полювання за "хрещеним батьком" Альперіним

Детективи Національного аниткорупційного бюро затримали банду контрабандистів, серед них і одного з найвідоміших – Вадима Альперіна. Операція була настільки масштабна, що у полювання на зловмисників був залучений навіть президент Володимир Зеленський. Як затримували хрещеного батька одеської мафії та чи справді це боротьба з контрабандою – читайте в матеріалі 24 каналу.

Пошуки "хрещеного батька контрабанди"

Масштабна операція була проведена 26 листопада: детективи НАБУ затримали 10 осіб, яких підозрюють у контрабандистський діяльності. За офіційними повідомленнями, серед них – щонайменше 7 митників.

Важно: Що відомо про "короля одеської контрабанди" Вадима Альперіна

Хто ж ці люди? В НАБУ казали: "Наразі інформація не може бути розголошеною". Але темниці не вийшло, оскільки в цей самий день заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський написав дещо на свої сторінці у фейсбуці.

"В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається", – заявив Тупальський.

Крім того, в цей же день сам президент, так би мовити, приєднався до оперативно-розшукових дій.

Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо та безпосередньо на митниці від правоохоронців утік такий собі пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні,

– написав президент.

Зеленський не просто повідомив про факт операції, він вирішив допомогти детективам.

"Прошу всіх підключитися й допомогти йому знайти дорогу до НАБУ. Або допомогти правоохоронцям знайти пана Альперіна. З мене особисто – цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом", – продовжив Зеленський.

Реакція адвоката Альперіна

І ось тут я очікував всенародного полювання на, як сказав президент, "хрещеного батька контрабанди", але не склалося. Адвокат Альперіна в той самий день повідомив наступне.

"Прочитав в новинах, що НАБУ і САП від сьогодні "розшукують" мого клієнта Вадима Альперіна. Правда сам Альперін нічого про це ще не знає. Тому завтра, 27 листопада 2019 року, я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП", – написав адвокат.

Ось такий сміливий контрабандист. Альперін справді сам прийшов до прокурорів, але там його вже чекали детективи НАБУ.

Хто такий Альперін

Отже, що ми маємо на виході: більше двох років Детективи НАБУ розслідували справу контрабандистів і ось, нарешті, затримали організовану злочинну групу і оголосили підозри.

Детали: "Хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомили про підозру

Завдання понад 77,7 мільйонів гривень збитків – це звісно багато. Але не так багато, щоб особисто президент обіцяв винагороду за голову підозрюваного.



Альперіна зустріли детективи НАБУ

Нумо детально розберемось, хто ж такий цей Альперін?

Интересно: З’явилось відео затримання Альперіна

► Володимир Альперін заробив свої перші статки на торгівлі нелегальним алкоголем ще у 90-х. Кажуть, що крім того заробляв він і на незаконному поверненні ПДВ. І вже тоді почав займатись імпортом і експортом товарів.

► Проте широкому загалу він став відомий після захоплення сомалійськими піратами судна "Фаіна" у 2008 році. Це був гучний скандал, який прогримів на увесь світ.

Що відомо про судно "Фаіна" "Фаіна" вийшла з Миколаєва і йшла до однієї з Африканських країн. Офіційно – до Кенії, неофіційно ж вантаж йшов до Південного Судану, де була дуже напружена воєнна ситуація. Власнику вдалося зібрати гроші і викупити судно.

Так от власником "Фаіни" був Володимир Альперін.

► Звісно, після цієї історії він став аж занадто відомим, і це не зіграло йому на руку. Але ж не лишати через це свій прибутковий бізнес. Тож з експорту танків довелося перейти на імпорт китайських товарів.

Здавалося, який кримінал може бути у дешевих китайських тапках і кєдах? Ніякого, якщо, звісно, платити усі митні збори. Але ж це для слабаків. А Альперін нещодавно танки продавав.

Дует Альперіна і Тупальського

► Протягом наступних років ім'я Альперіна декілька разів фігурувало у скнадалах на одеській митниці, а разом з ним ще одне. Вже знайомого нам Сергія Тупальського.



Сергій Тупальський

Найгучніше про дует заговорили у 2017 році. Тоді були заарештовані рахунки десятків компаній Альперіна. Але ж він хлопець не з простих. Хотів вирішити все полюбовно. І почав пропонувати детективам хабарі у розмірі 800 тисяч доларів. Справа цих хабарів, між іншим, –окремий епізод. Альперін і зараз має запобіжний захід по ній: він вніс грошову заставу у розмірі 21 мільйон гривень.

Навіщо підключився президент і до чого тут Хорошковський

Тобто масштаби справді вражають, але, все ж таки, чому сам президент приділяє цій історії таку величезну увагу? І тут мені згадалась ось ця історія.

К теме: Зеленський таємно зустрічався з Хорошковським

Коли до України повернувся Валерій Хорошковський, на пресмарафоні президента спитали про нього.

До нього було одне дуже серйозне прохання. Це дуже серйозне прохання ми з ним обговорювали. Яке – я не можу поки що сказати, якщо можна,

– пояснив повернення Хорошковського Зеленський.

І ось тут цікаво, Валерій Хорошковський був головою митної служби у період з 2007 до 2009 рік. Саме в той час, коли і трапилась історія з захопленням судна "Фаіна" сомалійськими піратами.

Вже наприкінці жовтня голова ОП Андрій Богдан роль Хорошковського на Банковій описував так:

Він нас консультує, але реальним керівником митниці є Нефьодов,

– запевняв Богдан.

Важно: Хорошковський консультує команду Зеленського, – Богдан



Валерій Хорошковський

Хто такий Валерій ХорошковськийЦе український політик і бізнесмен, був керівником СБУ та віцепрем'єром часів президента Януковича. Виїхав з України у 2012 році. Раніше – власник телеканалу "Інтер". Економіст, генерал. Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод.



За даними "Інформаційного опору" Хорошковський практично повністю згорнув роботу з протидії СБУ російським спецслужбам.

Що у висновку?

► Тобто що ми маємо: 30 вересня в Україну повертається дуже заможний чоловік, що працював на усіх можливих державних посадах, зокрема, очолював митницю – Валерій Хорошковський, вже наступного дня він зустрічає президента і дає йому якісь таємні поради.

Читайте также: Нефьодов розповів, про що говорив з "тіньовим прем'єром" Хорошковським

► За місяць голова ОП зізнається, що поради стосуються митниці.

► І ще за місяць президент оголошує полювання на одного з найбільш відомих контрабандистів.

Ось такий неймовірний детектив. І на цей момент у мене залишається тільки одне питання –це обіцяна боротьба з контрабандою, яку очолив сам президент чи це просто перерозподіл потоків контрабандних грошей?

І ось на це питання ми вже дуже скоро зможемо дізнатись відповідь. Адже в Одесі великих кланів, що займаються контрабандою – з десяток. І на митниці про них знають. Тож, якщо затримання Альперіна стане першим і останнім – відповідь на питання буде очевидною.