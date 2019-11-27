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      Появилось видео задержания Альперина

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      Момент задержания Альперина / Кадр из видео

      НАБУ задержало Вадима Альперина по делу о махинациях с растаможкой товаров. Альперина подозревают в создании преступной организации, злоупотреблении властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов. По словам адвоката задержанного, само подозрение Альперину не вручили.

      После того, как 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский призвал помочь в поисках Альперина, последний на следующий день сам явился к правоохранителям и сдался им.

      Читайте также: Разыскиваемый Зеленским "король контрабанды" Альперин сам явился в САП

      На месте представитель НАБУ зачитал Альперину также его права и обязанности.

      Пока Вы ограничиваетесь в праве Вашего передвижения. Прошу проследовать за мной в Национальное антикоррупционное бюро Украины,
      – сказал представитель НАБУ.

      Уже в НАБУ правоохранители должны составить протокол о задержании Альперина. Так, последнего посадили в авто бюро и повезли на место назначения.

      "Детектив НАБУ – какой-то очень смешной мальчик. Он вручил памятку подозреваемого. При этом протокол задержания не составлялся. Я не знаю, в чем его подозревают. Если – ОПГ, то этот детектив немного свалял Ваньку или свалял дурака. Что-то он не то сказал", – прокомментировал задержание Альперина его адвокат.

      Он отметил, что само подозрение Альперину не вручили.

      Смотрите видео задержания Альперина:

      Подробности дела в отношении Альперина

      Следствие считает Альперина главой преступной организации, совершавшей преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортированных в Украину. Так, по мнению следствия, задержанный совершал такие преступления: создание преступной организации, повторное уклонение от уплаты налогов, повторное злоупотребление властью или служебным положением.

      Решается вопрос об избрании Альперину меры пресечения.

      В этом же деле накануне НАБУ и САП задержали и сообщили о подозрении 10 лицам, 7 из которых – чиновники ГФС и таможни.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Расследования НАБУ Вадим Альперин Контрабанда Пошлина Налоги Криминальные новости
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