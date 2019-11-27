З’явилось відео затримання Альперіна

НАБУ затримало Вадима Альперіна у справі про махінації з розмитненням товарів. Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, зловживанні владою або службовим становищем та ухиленні від сплати податків. За словами адвоката затриманого, саму підозру Альперіну не вручили.

Після того, як 26 листопада Президент України Володимир Зеленський закликав допомогти в пошуках Альперіна, останній наступного дня сам з’явився до правоохоронців і здався їм.

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На місці представник НАБУ зачитав Альперіну також його права і обов’язки.

Наразі Ви обмежуєтеся у праві Вашого пересування. Прошу прослідувати за мною у Національне антикорупційне бюро України,

– сказав представник НАБУ.

Вже в НАБУ правоохоронці мають скласти протокол про затримання Альперіна. Так, останнього посадили в авто бюро та повезли в місце призначення.

"Детектив НАБУ – якийсь дуже смішний хлопчик. Він вручив пам’ятку підозрюваного. При цьому протокол затримання не складався. Я не знаю, в чому його підозрюють. Якщо – ОЗГ, то цей детектив трішки зваляв Ваньку або зваляв дурня. Щось він не те сказав", – прокоментував затримання Альперіна його адвокат.

Він наголосив, що саму підозру Альперіну не вручили.

Дивіться відео затримання Альперіна:

Подробиці справи щодо Альперіна

Слідство вважає Альперіна очільником злочинної організації, що скоювала злочини, пов’язані з махінаціями із розмитненням товарів за заниженими цінами, імпортованих в Україну. Так, на думку слідства, затриманий скоював такі злочини: створення злочинної організації, повторне ухилення від сплати податків, повторне зловживання владою або службовим становищем.

Вирішується питання про обрання Альперіну запобіжного заходу.

У цій же справі напередодні НАБУ та САП затримали та повідомили про підозру 10 особам, 7 з яких – посадовці ДФС та митниці.