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      24 Канал Програми Голобородько
      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Повернення Хорошковського: звідки ростуть ноги у полювання за "хрещеним батьком" Альперіним

      Голобородько 189 Читать новость на русском

      Детективи Національного аниткорупційного бюро затримали банду контрабандистів, серед них і одного з найвідоміших – Вадима Альперіна. Операція була настільки масштабна, що у полювання на зловмисників був залучений навіть президент Володимир Зеленський. Як затримували хрещеного батька одеської мафії та чи справді це боротьба з контрабандою – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Пошуки "хрещеного батька контрабанди"

      Масштабна операція була проведена 26 листопада: детективи НАБУ затримали 10 осіб, яких підозрюють у контрабандистський діяльності. За офіційними повідомленнями, серед них – щонайменше 7 митників.

      Важливо: Що відомо про "короля одеської контрабанди" Вадима Альперіна

      Хто ж ці люди? В НАБУ казали: "Наразі інформація не може бути розголошеною". Але темниці не вийшло, оскільки в цей самий день заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський написав дещо на свої сторінці у фейсбуці. 

      "В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається", – заявив Тупальський.

      Крім того, в цей же день сам президент, так би мовити, приєднався до оперативно-розшукових дій.

      Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо та безпосередньо на митниці від правоохоронців утік такий собі пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні,
      – написав президент.

      Зеленський не просто повідомив про факт операції, він вирішив допомогти детективам.

      "Прошу всіх підключитися й допомогти йому знайти дорогу до НАБУ. Або допомогти правоохоронцям знайти пана Альперіна. З мене особисто – цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом", – продовжив Зеленський.

      Реакція адвоката Альперіна

      І ось тут я очікував всенародного полювання на, як сказав президент, "хрещеного батька контрабанди", але не склалося. Адвокат Альперіна в той самий день повідомив наступне.

      "Прочитав в новинах, що НАБУ і САП від сьогодні "розшукують" мого клієнта Вадима Альперіна. Правда сам Альперін нічого про це ще не знає. Тому завтра, 27 листопада 2019 року, я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП", – написав адвокат.

      Ось такий сміливий контрабандист. Альперін справді сам прийшов до прокурорів, але там його вже чекали детективи НАБУ.

      Хто такий Альперін 

      Отже, що ми маємо на виході: більше двох років Детективи НАБУ розслідували справу контрабандистів і ось, нарешті, затримали організовану злочинну групу і оголосили підозри.

      Деталі: "Хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомили про підозру

      Завдання понад 77,7 мільйонів гривень збитків – це звісно багато. Але не так багато, щоб особисто президент обіцяв винагороду за голову підозрюваного.

      альперін
      Альперіна зустріли детективи НАБУ

      Нумо детально розберемось, хто ж такий цей Альперін?

      Цікаво: З’явилось відео затримання Альперіна

      ► Володимир Альперін заробив свої перші статки на торгівлі нелегальним алкоголем ще у 90-х. Кажуть, що крім того заробляв він і на незаконному поверненні ПДВ. І вже тоді почав займатись імпортом і експортом товарів.

      ► Проте широкому загалу він став відомий після захоплення сомалійськими піратами судна "Фаіна" у 2008 році. Це був гучний скандал, який прогримів на увесь світ.

      Що відомо про судно "Фаіна" "Фаіна" вийшла з Миколаєва і йшла до однієї з Африканських країн. Офіційно – до Кенії, неофіційно ж вантаж йшов до Південного Судану, де була дуже напружена воєнна ситуація. Власнику вдалося зібрати гроші і викупити судно. 

      Так от власником "Фаіни" був Володимир Альперін.

      ► Звісно, після цієї історії він став аж занадто відомим, і це не зіграло йому на руку. Але ж не лишати через це свій прибутковий бізнес. Тож з експорту танків довелося перейти на імпорт китайських товарів.

      Здавалося, який кримінал може бути у дешевих китайських тапках і кєдах? Ніякого, якщо, звісно, платити усі митні збори. Але ж це для слабаків. А Альперін нещодавно танки продавав.

      Дует Альперіна і Тупальського

      ► Протягом наступних років ім'я Альперіна декілька разів фігурувало у скнадалах на одеській митниці, а разом з ним ще одне. Вже знайомого нам Сергія Тупальського.

      тупальський
      Сергій Тупальський

      Найгучніше про дует заговорили у 2017 році. Тоді були заарештовані рахунки десятків компаній Альперіна. Але ж він хлопець не з простих. Хотів вирішити все полюбовно. І почав пропонувати детективам хабарі у розмірі 800 тисяч доларів. Справа цих хабарів, між іншим, –окремий епізод. Альперін і зараз має запобіжний захід по ній: він вніс грошову заставу у розмірі 21 мільйон гривень.

      Навіщо підключився президент і до чого тут  Хорошковський

      Тобто масштаби справді вражають, але, все ж таки, чому сам президент приділяє цій історії таку величезну увагу? І тут мені згадалась ось ця історія.

      До теми: Зеленський таємно зустрічався з Хорошковським

      Коли до України повернувся Валерій Хорошковський, на пресмарафоні президента спитали про нього. 

      До нього було одне дуже серйозне прохання. Це дуже серйозне прохання ми з ним обговорювали. Яке – я не можу поки що сказати, якщо можна,
      – пояснив повернення Хорошковського Зеленський.

      І ось тут цікаво, Валерій Хорошковський був головою митної служби у період з 2007 до 2009 рік. Саме в той час, коли і трапилась історія з захопленням судна "Фаіна" сомалійськими піратами.

      Вже наприкінці жовтня голова ОП Андрій Богдан роль Хорошковського на Банковій описував так:

      Він нас консультує, але реальним керівником митниці є Нефьодов,
      – запевняв Богдан.

      Заява: Хорошковський консультує команду Зеленського, – Богдан

      валерій хорошковський
      Валерій Хорошковський

      Хто такий Валерій ХорошковськийЦе український політик і бізнесмен, був керівником СБУ та віцепрем'єром часів президента Януковича. Виїхав з України у 2012 році. Раніше – власник телеканалу "Інтер". Економіст, генерал. Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод.

      За даними "Інформаційного опору" Хорошковський практично повністю згорнув роботу з протидії СБУ російським спецслужбам.

      Що у висновку?

      ► Тобто що ми маємо: 30 вересня в Україну повертається дуже заможний чоловік, що працював на усіх можливих державних посадах, зокрема, очолював митницю – Валерій Хорошковський, вже наступного дня він зустрічає президента і дає йому якісь таємні поради.

      Важливо! Нефьодов розповів, про що говорив з "тіньовим прем'єром" Хорошковським

      ► За місяць голова ОП зізнається, що поради стосуються митниці.

      ► І ще за місяць президент оголошує полювання на одного з найбільш відомих контрабандистів.

      Ось такий неймовірний детектив. І на цей момент у мене залишається тільки одне питання –це обіцяна боротьба з контрабандою, яку очолив сам президент чи це просто перерозподіл потоків контрабандних грошей?

      І ось на це питання ми вже дуже скоро зможемо дізнатись відповідь. Адже в Одесі великих кланів, що займаються контрабандою – з десяток. І на митниці про них знають. Тож, якщо затримання Альперіна стане першим і останнім – відповідь на питання буде очевидною.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Голобородько Новини політики Відеоблоги Вадим Альперін Володимир Зеленський Валерій Хорошковський Контрабанда НАБУ Державна митна служба
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