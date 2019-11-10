Нефьодов розповів, про що говорив з "тіньовим прем'єром"

За словами Андрія Богдана, Офіс Президента України користується послугами колишнього керівника СБУ та віцепрем'єром часів президента Януковича Валерія Хорошковського. Політик консультує команду Зеленського у питаннях української митниці.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу новий очільник митниці Максим Нефьодов, що зустрічався з Валерієм Хорошковським, однак це було на спільних великих зустрічах.

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Він зазначив, що мав можливість поспілкуватися з ним лише кілька десятків хвилин. Тоді він питав, як йому працювалось, що, можливо, працювало чи не працювало за часів, коли він був на митниці років десять тому.

З паном Хорошковським у телефонному режимі не спілкувався. Під час зустрічей він розповів про те, як у нього була налагоджена робота на селекторах. Як щодня контролювалася вартість і обсяги по двадцяти найбільших товарних групах. Це такі досить цікаві практичні невеликі поради,

– сказав Нефьодов.

Очільник митниці заявив, що більше ніяких конкретних коментарів чи ідей він не отримував. Водночас Максим Нефьодов підкреслив, що готовий сприймати практичні поради з будь-якого боку.

► Хто такий Валерій Хорошковський?



Це український політик і бізнесмен, був керівником СБУ та віцепрем'єром часів президента Януковича. Виїхав з України у 2012 році. Раніше – власник телеканалу "Інтер". Економіст, генерал. Цікаво, що у 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод.



За даними "Інформаційного опору" Хорошковський практично повністю згорнув роботу з протидії СБУ російським спецслужбам. Валерій Хорошковський мав конфлікт із прем'єром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року він написав заяву про звільнення з посади віцепрем'єра через "незгоду щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем'єра".

На питання "чому суспільство і журналістів-розслідувачів обурило, що команду президента консультує пан Хорошковський?" Нефьодов вбачає у цьому політичне забарвлення.

Звичайно, багато людей оцінюють це політичне забарвлення достатньо специфічно або негативно. Я розумію звичайні підозри суспільства. Ніхто ж не вірить, що реформи можуть бути справжніми. Саме тому людям дуже хочеться вірити, що я буду працювати лише якимось там обличчям, а насправді всі рішення будуть приймати якісь потужні старі політичні особистості за моєю спиною,

– зауважив Нефьодов.



Очільник митниці Нефьодов

Чому Хорошковського називають "тіньовим прем'єром"?

Після повернення Валерія Хорошковського до України його почали називати "тіньовим прем'єром". Це пов'язане з тим, що він щонайменше двічі відвідував Зеленського на Банковій, про що свідчить розслідування журналістів програми "Схеми". Після цих візитів почалися розмови про те, що Хорошковського зробили прихованим, неофіційним радником. Натомість в Офісі Президента пояснили, що політик консультує команду Зеленського у питаннях української митниці.

Повне інтерв'ю з очільником митниці читайте вже незабаром!