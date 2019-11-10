Нефедов рассказал, о чем говорил с "теневым премьером"

По словам Андрея Богдана Офис Президента Украины пользуется услугами бывшего руководителя СБУ и вице-премьера времен президента Януковича Валерия Хорошковского. Политик консультирует команду Зеленского в вопросах украинской таможни.

В эксклюзивном интервью для 24 канала новый глава таможни Максим Нефедов, что встречался с Валерием Хорошковским, однако это было в совместных крупных встречах.

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Он отметил, что имел возможность пообщаться с ним всего несколько десятков минут. Тогда он спрашивал, как ему работалось, что, возможно, работало ли не работало во времена, когда он был на таможне лет десять назад.

С господином Хорошковским в телефонном режиме не общался. Во время встреч он рассказал о том, как у него была налажена работа на селекторе. Как ежедневно контролировалась стоимости и объемы по двадцати крупнейших товарных группах. Это такие довольно интересные практические небольшие советы,

– сказал Нефедов.

Глава таможни заявил, что больше никаких конкретных комментариев или идей он не получал. В то же время Максим Нефедов подчеркнул, что готов принимать практические советы по любой стороны.

► Кто такой Валерий Хорошковский?



Это украинский политик и бизнесмен, был руководителем СБУ и вице-премьером времен президента Януковича. Выехал из Украины в 2012 году. Ранее – владелец телеканала "Интер". Экономист, генерал. Интересно, что в 2010 году номинировался на антипремию "Чертополох года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод.



По данным "Информационного сопротивления" Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам. Валерий Хорошковский имел конфликт с премьером Николаем Азаровым. В декабре 2012 года он написал заявление об увольнении с должности вице-премьера за "несогласие относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

На вопрос "почему общество и журналистов-расследователей возмутило, что команду президента консультирует господин Хорошковский?" Нефедов видит в этом политическую окраску.

Конечно, многие люди оценивают эту политическую окраску достаточно специфически или отрицательно. Я понимаю обычные подозрения общества. Никто не верит, что реформы могут быть настоящими. Именно поэтому людям очень хочется верить, что я буду работать только каким-то там лицом, а на самом деле все решения будут принимать какие-то мощные старые политические личности за моей спиной,

– сказал Нефедов.



Глава таможни Нефедов

Почему Хорошковского называют "теневым премьером"?

По возвращении Валерия Хорошковского в Украине его стали называть "теневым премьером". Это связано с тем, что он как минимум дважды посещал Зеленского на Банковой, о чем свидетельствует расследование журналистов программы "Схемы". После этих визитов начались разговоры о том, что Хорошковского сделали скрытым, неофициальным советником. А вот в Офисе Президента объяснили, что политик консультирует команду Зеленского в вопросах украинской таможни.

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