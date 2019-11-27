Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"

Одного з головних контрабандистів країни затримано. Вадим Альперін, більш відомий як "король одеської контрабанди", про чий розшук напередодні оголосив президент, сам з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і здався правоохоронцям. Там його і затримали працівники НАБУ.

Що відомо про справу Альперіна?

Влітку 2019 року журналіст Євген Плінскій заявив, що в.о. начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень, організувавши злочинну схему.

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Детективи НАБУ 26 листопада затримали десятьох осіб у справі щодо порушення митного законодавства. Серед них – заступник голови київської митниці Сергій Тупальський та ще 6 фігурантів у справі Альперіна.

Увечері 26 листопада Володимир Зеленський оголосив про пошуки Вадима Альперіна, якого назвав одним з хрещених батьків контрабанди в Україні. Президент пообіцяв цінні подарунки тим, хто допоможе НАБУ упіймати одного із головних дійових персонажів у злочинному світі. Наступного дня адвокат оголошеного у розшук одеського бізнесмена соцмережах розповів, що Альперін нічого не знає про те, що його розшукують НАБУ та САП, а цю інформацію він дізнався зі ЗМІ.

Однак для Альперіна це не перший скандал. Він уже встиг зажити слави одного з головних українських контрабандистів. Історія Альперіна – те, що колишніх на митниці не буває. Він повертався туди після гучних скандалів і щоразу виходив сухим із води.

Біографія Вадима Альперіна

З комуналки – у хрещені батьки

Альперін виріс в Одесі, у звичайній комунальній квартирі. Невдовзі родина переїхала у селище Котовське на околиці Одеси. Займатися бізнесом Альперін почав ще в 90-х. За однією з версій, перший капітал у Альперіна завівся завдяки нелегальній торгівлі алкоголем. На початку 2000-х він на кілька років виїхав з Одеси, призупинив бізнес, але невдовзі повернувся.

Альперін є власником судна "Фаїна", відомого тим, що його захопили сомалійські пірати у 2009-ому. На його борту перевозили зброю і військову техніку. Судно вдалося викупити, але до сьогодні достеменно невідомо, куди саме перевозили зброю.

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Альперін в Апеляційному суді Києва / Фото Цензор.нет

Хрещений батько контрабанди

Вадим Альперін – "король одеської контрабанди", як пишуть місцеві ЗМІ. Саме Альперіну приписували шефство над Одеською митницею, а статки його оцінювали у мільярд доларів.

А вже у серпні 2017 року – черговий митний скандал за участі Альперіна. І знову на Київський митниці товар Альперіна потрапив під загрозу арешту. Бізнесмен міг втратити 5 мільйонів доларів. З’ясувалося, що документи на вантаж підроблені. А для ухилення від сплати митних платежів власник надав зразки товару, які не відповідали вмісту контейнерів.

Альперіна звинуватили у намаганні дати хабаря у 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ за припинення розслідування, інформує НАБУ.

У листопаді 2017 року суд таки арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у 21 мільйон гривень. Проте згодом апеляційний суд зменшив суму до 141 тисячі гривень, і Альперіна таки випустили.

Останнім часом холдинг Альперіна займається крупним імпортом товарів різних груп, в основному з Китаю. Після скандалу з "Фаїною" він тільки піднявся. Основною стала контрабанда через Одеську митницю (тканини і одяг). Все відбувалося через одеський промринок "7 кілометр" і харківський "Барабашово".

Ще відомо, що Альперін з бізнес-партнером Олександром Ойберманом викупили декілька заводів-банкрутів з виробництва спиртного і налагодили випуск горілки, коньяку і слабоалкогольних напоїв.

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