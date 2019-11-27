22:46
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча мрія Путіна. Кадиров пробрався в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:43, сьогодні
      Вєсті.UA: Кремль переплутав Зеленського. Подарунки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"

      2142 Читать новость на русском
      Вадим Альперін / Facebook Владимира Зеленського

      Одного з головних контрабандистів країни затримано. Вадим Альперін, більш відомий як "король одеської контрабанди", про чий розшук напередодні оголосив президент, сам з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і здався правоохоронцям. Там його і затримали працівники НАБУ.

      Що відомо про справу Альперіна?

      Влітку 2019 року журналіст Євген Плінскій заявив, що в.о. начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень, організувавши злочинну схему.

      Важливо: Розшукуваний Зеленським "король контрабанди" Альперін сам з’явився до САП

      Детективи НАБУ 26 листопада затримали десятьох осіб у справі щодо порушення митного законодавства. Серед них – заступник голови київської митниці Сергій Тупальський та ще 6 фігурантів у справі Альперіна.

      Увечері 26 листопада Володимир Зеленський оголосив про пошуки Вадима Альперіна, якого назвав одним з хрещених батьків контрабанди в Україні. Президент пообіцяв цінні подарунки тим, хто допоможе НАБУ упіймати одного із головних дійових персонажів у злочинному світі. Наступного дня адвокат оголошеного у розшук одеського бізнесмена соцмережах розповів, що Альперін нічого не знає про те, що його розшукують НАБУ та САП, а цю інформацію він дізнався зі ЗМІ. 

      Однак для Альперіна це не перший скандал. Він уже встиг зажити слави одного з головних українських контрабандистів. Історія Альперіна – те, що колишніх на митниці не буває. Він повертався туди після гучних скандалів і щоразу виходив сухим із води.

      Біографія Вадима Альперіна

      З комуналки – у хрещені батьки

      Альперін виріс в Одесі, у звичайній комунальній квартирі. Невдовзі родина переїхала у селище Котовське на околиці Одеси. Займатися бізнесом Альперін почав ще в 90-х. За однією з версій, перший капітал у Альперіна завівся завдяки нелегальній торгівлі алкоголем. На початку 2000-х він на кілька років виїхав з Одеси, призупинив бізнес, але невдовзі повернувся.

      Альперін є власником судна "Фаїна", відомого тим, що його захопили сомалійські пірати у 2009-ому. На його борту перевозили зброю і військову техніку. Судно вдалося викупити, але до сьогодні достеменно невідомо, куди саме перевозили зброю.

      Детальніше: Бізнес-група Вадима Альперіна домовляється з медіа про проекти проти одеської митниці

      альперін контрабанда
      Альперін в Апеляційному суді Києва / Фото Цензор.нет

      Хрещений батько контрабанди

      Вадим Альперін – "король одеської контрабанди", як пишуть місцеві ЗМІ. Саме Альперіну приписували шефство над Одеською митницею, а статки його оцінювали у мільярд доларів.

      • А вже у серпні 2017 року – черговий митний скандал за участі Альперіна. І знову на Київський митниці товар Альперіна потрапив під загрозу арешту. Бізнесмен міг втратити 5 мільйонів доларів. З’ясувалося, що документи на вантаж підроблені. А для ухилення від сплати митних платежів власник надав зразки товару, які не відповідали вмісту контейнерів.
      • Альперіна звинуватили у намаганні дати хабаря у 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ за припинення розслідування, інформує НАБУ.
      • У листопаді 2017 року суд таки арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у 21 мільйон гривень. Проте згодом апеляційний суд зменшив суму до 141 тисячі гривень, і Альперіна таки випустили.
      • Останнім часом холдинг Альперіна займається крупним імпортом товарів різних груп, в основному з Китаю. Після скандалу з "Фаїною" він тільки піднявся. Основною стала контрабанда через Одеську митницю (тканини і одяг). Все відбувалося через одеський промринок "7 кілометр" і харківський "Барабашово".
      • Ще відомо, що Альперін з бізнес-партнером Олександром Ойберманом викупили декілька заводів-банкрутів з виробництва спиртного і налагодили випуск горілки, коньяку і слабоалкогольних напоїв.

      Цікаво! Це справжня війна, – Нефьодов про контрабанду, Андрія Богдана та "тіньового прем'єра"

      "Ліки проти старості" успішно випробували на людях – фото результатів
      сьогодні
      5352
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Вадим Альперін НАБУ Контрабанда Публікації САП Державна митна служба Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 27 листопада: затримання Альперіна і запобіжний захід Садовому
      сьогодні , 22:23 Головні новини 27 листопада: затримання Альперіна і запобіжний захід Садовому
      Ірина Кошанська 166
      Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      сьогодні , 22:00 Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      Ольга Черненко 230
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      сьогодні , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      238
      Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"
      сьогодні , 21:30 Затримання Вадима Альперіна: що відомо про "короля одеської контрабанди"
      Олег Терещенко 2140
      Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році
      сьогодні , 20:20 Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році
      Ірина Поліщук 2582
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук