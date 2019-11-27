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      Задержание Вадима Альперина: что известно о "короле одесской контрабанды"

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      Вадим Альперин / Facebook Владимира Зеленского

      Один из главных контрабандистов страны задержан. Вадим Альперин, более известный как "король одесской контрабанды", о чьем розыске накануне объявил президент, сам явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и сдался правоохранителям. Там его и задержали работники НАБУ.

      Что известно о деле Альперина?

      Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о. начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин украли из госбюджета 110 миллионов гривен, организовав преступную схему.

      Важно: Разыскиваемый Зеленским "король контрабанды" Альперин сам явился в САП

      Детективы НАБУ 26 ноября задержали десятерых человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Среди них – заместитель главы Киевской таможни Сергей Тупальский и еще 6 фигурантов по делу Альперина.

      Вечером 26 ноября Владимир Зеленский объявил о розыске Вадима Альперина, которого назвал одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Президент пообещал ценные подарки тем, кто поможет НАБУ поймать одного из главных действующих персонажей в преступном мире. На следующий день адвокат объявленного в розыск одесского бизнесмена в соцсетях рассказал, что Альперин ничего не знает о том, что его разыскивают НАБУ и САП, а эту информацию он узнал из СМИ.

      Однако для Альперина это не первый скандал. Он уже успел нажить славы одного из главных украинских контрабандистов. История Альперина – то, что бывших на таможне не бывает. Он возвращался туда после громких скандалов и каждый раз выходил сухим из воды.

      Биография Вадима Альперина

      Из коммуналки – в крестные отцы

      Альперин вырос в Одессе, в обычной коммунальной квартире. Вскоре семья переехала в поселок Котовское на окраине Одессы. Заниматься бизнесом Альперин начал еще в 90-х. По одной из версий, первый капитал у Альперина завелся благодаря нелегальной торговле алкоголем. В начале 2000-х он на несколько лет уехал из Одессы, приостановил бизнес, но вскоре вернулся.

      Альперин является владельцем судна "Фаина", известного тем, что его захватили сомалийские пираты в 2009-ом. На его борту перевозили оружие и военную технику. Судно удалось выкупить, но до сих пор неизвестно, куда именно перевозили оружие.

      Подробнее: Бизнес-группа Вадима Альперина договаривается со СМИ о проектах против одесской таможни

      альперін контрабанда
      Альперин в Апелляционном суде Киева / Фото Цензор.нет

      Крестный отец контрабанды

      Вадим Альперин – "король одесской контрабанды", как пишут местные СМИ. Именно Альперину приписывали шефство над Одесской таможней, а состояние его оценивали в миллиард долларов.

      • А уже в августе 2017 года – очередной таможенный скандал с участием Альперина. И снова на Киевский таможни товар Альперина попал под угрозу ареста. Бизнесмен мог потерять 5 миллионов долларов. Выяснилось, что документы на груз поддельные. А для уклонения от уплаты таможенных платежей владелец предоставил образцы товара, которые не соответствовали содержимому контейнеров.
      • Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ за прекращение расследования, информирует НАБУ.
      • В ноябре 2017 года суд таки арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 миллион гривен. Однако впоследствии апелляционный суд уменьшил сумму до 141 тысячи гривен, и Альперина таки выпустили.
      • В последнее время холдинг Альперина занимается крупным импортом товаров разных групп, в основном из Китая. После скандала с "Фаиной" он только поднялся. Основной стала контрабанда через Одесскую таможню (ткани и одежда). Все происходило через одесский промрынок "7 километр" и харьковский "Барабашово".
      • Еще известно, что Альперин с бизнес-партнером Александром Ойберманом выкупили несколько заводов-банкротов по производству спиртного и наладили выпуск водки, коньяка и слабоалкогольных напитков.

      Интересно! Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и " теневом премьере"

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины НАБУ Вадим Альперин Контрабанда Публикации Коррупция Государственная таможенная служба САП
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