Рейтинг Зеленського: соціолог розповів про головну особливість змін

Зниження рівня довіри до влади – загальна тенденція практично у всіх демократичних країнах. Хоча рівень довіри і персональний рейтинг Зеленського знизився, за нього сьогодні готові голосувати 40% виборців. І це багато. Треба звернути увагу на інший показник.

Про це 24 каналу розповів заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

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Володимира Зеленського підтримали б 40% опитаних. Це більше, ніж за нього проголосувало у першому турі президентських виборів (30% – "24"). Тому запас міцності в президента є. Крім того, через дев’ять місяців після обрання Зеленському довіряють 52% українців. Це високий показник. Мало хто з його попередників міг похвалитися таким показником довіри,

– зауважує Михайло Міщенко.

Водночас, за словами соціолога, зниження рейтингу Зеленського відбувається за рахунок не тих, хто за нього голосував. А прихильників інших політичних сил, які підтримували його вже після виборів. Зокрема, "Голосу" і "Батьківщини". При цьому, підкреслює Міщенко, серед тих, хто голосував за Зеленського, йому довіряються понад 80%. Тобто переважно електорат президента зберігає йому довіру.

"Є показник, який повинен викликати в команди Зеленського хвилювання. Це відповідь на питання: захищає президент інтереси державні чи власні і свого оточення? У вересні 2019 року більше 50% опитаних вважали, що Зеленський захищає загальнонаціональні інтереси. Наразі таких 37%", – розповідає Міщенко.

На його переконання, це важливий показник. Адже кінець політичної кар’єри очільників держави починався тоді, коли люди вважали, що президент захищає власне політичне оточення. Тому треба Зеленському і його команді щось змінювати в своїй діяльності, аби ця тенденція не погіршувалася.

Крім того, відзначає Міщенко, ставлення до політичних опонентів Зеленського також погіршилося. Опозиційним політикам не довіряють значно більше, ніж Зеленському. Але це не означає, що президенту можна бути спокійним.

Які дані останніх соціологічних опитувань?

Згідно дослідженню, проведеному Центром Разумкова з 13 до 17 лютого, якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то Володимира Зеленського підтримали би 40% опитаних. Загалом рівень довіри до Зеленського впав майже вдвічі від червня 2019 року.

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то опитані проголосували би так:

Володимир Зеленський – 40,1%; Юрій Бойко – 15,3%; Петро Порошенко – 13,5%; Юлія Тимошенко – 10,2%; Ігор Смешко – 4,2%; Анатолій Гриценко – 3,3%; Олег Ляшко – 3,3%; Руслан Кошулинський – 2,1%; Олександр Вілкул – 1,2%; Олександр Шевченко – 0,2%; Інший кандидат – 6,5%.

Як змінився рівень довіри до Зеленського

У лютому 2020 року Володимиру Зеленському повністю довіряють 12% опитаних, а скоріше довіряють – 39,5%. Зовсім не довіряють президенту 17,9% опитаних, а ще 22,7% – скоріше не довіряють.

Загалом соціологи відзначили, що рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%.



Кого українці обрали би президентом сьогодні/ Інфографіка 24 каналу