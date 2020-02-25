Зеленський пропонує не платити зарплату міністрам, поки не погасять борги перед шахтарями

Президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями, а це понад мільярд гривень. Глава держави запропонував не платити зарплату уряду, якщо не виплатять зарплату шахтарям.

Про це він заявив під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі. За його словами, буде справедливо, якщо уряд не отримуватиме зарплату у ці місяці.

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Можна довго перераховувати всі проблеми, думати, як же так сталося, і шукати винних. Але я впевнений, що сьогодні тисячі шахтарів та їх сім'ї, їх діти найбільше хвилюють тільки одне питання: як жити далі,

– сказав він.

За його словами, перед тим, як вирішувати стратегічні проблеми вугільної галузі, потрібно вирішити спочатку нагальніші. У цю категорію він відніс борги по зарплатах – понад 1 мільярд гривень.

Водночас, перед виступом президента, говорив міністр енергетики Оржель. Він повідомив, що заборгованість по зарплаті перед шахтарями закриють у березні. Ці слова міністра присутні зустріли вигуками "ганьба".

Дивіться відео виступу Зеленського на нараді шахтарів:

Що відомо про заборгованість перед шахтарями

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель зазначив, що у грудні міністерство направило близько 1 мільярда гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям. У лютому 2020 року вже був спрямований перший транш і до кінця лютого буде направлено ще 320 мільйонів гривень на погашення заборгованості по всім шахтам.

Питання ліквідації всієї заборгованості перед шахтарями, за словами Оржеля, залежить від збалансування держбюджету. Він також пояснив, що проблема із виплатами шахтарям пов'язана зі зниженням споживання електроенергії в Україні на 7-10%. Також міністр повідомив, що Україна виходить з опалювального періоду з 3 мільйонами тонн вугілля на складах.

Президент Володимир Зеленський, під час поїздки на Львівщину 6 лютого, доручив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища до кінця лютого направити 22 мільйони гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям на шахті "Межирічанська" у Червонограді.

Крім того, Зеленський зазначив, що будь-які ініціативи уряду щодо подальшого реформування вугільної галузі обговорюватимуться з шахтарями.

Глава держави зауважив, що під час узгодження плану реформи вугільної галузі потрібно буде вирішувати, які державні шахти підлягатимуть модернізації. Якщо неможливо буде вдосконалити процеси виробництва на окремих шахтах, держава зобов'язана запропонувати працівникам іншу роботу з рівнозначною зарплатою.