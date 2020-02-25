13:24
25 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія створює Шойгу-Мобіль. Путін стане імператором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, 24 лютого
      Вєсті.UA: Епоха Авакова. Ілля Кива і 23 фєвраля
      Вєсті.UA
      20:43, 24 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Зеленський пропонує не платити зарплату міністрам, поки не погасять борги перед шахтарями

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями, а це понад мільярд гривень. Глава держави запропонував не платити зарплату уряду, якщо не виплатять зарплату шахтарям.

      Про це він заявив під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі. За його словами, буде справедливо, якщо уряд не отримуватиме зарплату у ці місяці.

      До теми: Зеленський на Львівщині поспілкувався з шахтарями: що він їм пообіцяв

      Можна довго перераховувати всі проблеми, думати, як же так сталося, і шукати винних. Але я впевнений, що сьогодні тисячі шахтарів та їх сім'ї, їх діти найбільше хвилюють тільки одне питання: як жити далі,
      – сказав він.

      За його словами, перед тим, як вирішувати стратегічні проблеми вугільної галузі, потрібно вирішити спочатку нагальніші. У цю категорію він відніс борги по зарплатах – понад 1 мільярд гривень.

      Водночас, перед виступом президента, говорив міністр енергетики Оржель. Він повідомив, що заборгованість по зарплаті перед шахтарями закриють у березні. Ці слова міністра присутні зустріли вигуками "ганьба".

      Дивіться відео виступу Зеленського на нараді шахтарів:

      Що відомо про заборгованість перед шахтарями

      Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель зазначив, що у грудні міністерство направило близько 1 мільярда гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям. У лютому 2020 року вже був спрямований перший транш і до кінця лютого буде направлено ще 320 мільйонів гривень на погашення заборгованості по всім шахтам.

      Питання ліквідації всієї заборгованості перед шахтарями, за словами Оржеля, залежить від збалансування держбюджету. Він також пояснив, що проблема із виплатами шахтарям пов'язана зі зниженням споживання електроенергії в Україні на 7-10%. Також міністр повідомив, що Україна виходить з опалювального періоду з 3 мільйонами тонн вугілля на складах.

      Президент Володимир Зеленський, під час поїздки на Львівщину 6 лютого, доручив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища до кінця лютого направити 22 мільйони гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям на шахті "Межирічанська" у Червонограді.

      Крім того, Зеленський зазначив, що будь-які ініціативи уряду щодо подальшого реформування вугільної галузі обговорюватимуться з шахтарями.

      Глава держави зауважив, що під час узгодження плану реформи вугільної галузі потрібно буде вирішувати, які державні шахти підлягатимуть модернізації. Якщо неможливо буде вдосконалити процеси виробництва на окремих шахтах, держава зобов'язана запропонувати працівникам іншу роботу з рівнозначною зарплатою.

      Чоловіки Лесі Українки: секрети особистого життя великої жінки
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Вугільна промисловість Зарплата Шахтарі Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:23 Лекції з автоматом і орден за мужність: найгучніші скандали із Тетяною Чорновол
      Олег Терещенко
      сьогодні , 08:40 Кількість вилікуваних від коронавірусу зростає: чого чекати Китаю після епідемії?
      Ель Мюрид
      17 лютого , 15:55 Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
      сьогодні , 07:50 Чи можлива велика війна у Сирії: ЗМІ про суперництво Росії та Туреччини
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 07:20 Мінські домовленості: що це і чому документ потребує змін
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук