Зеленский предлагает не платить зарплату министрам, пока не погасят долги перед шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами, а это больше миллиарда гривен. Глава государства предложил не платить зарплату правительству, если не выплатят зарплату шахтерам.

Об этом он заявил во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли. По его словам, будет справедливо, если правительство не будет получать зарплату в эти месяцы.

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Можно долго перечислять все проблемы, думать, как же так случилось, и искать виновных. Но я уверен, что сегодня тысячи шахтеров и их семьи, их дети больше всего волнует только один вопрос: как жить дальше,

– сказал он.

По его словам, перед тем, как решать стратегические проблемы угольной отрасли, нужно решить сначала насущные. В эту категорию он отнес долги по зарплатам – больше 1 миллиарда гривен.

В то же время, перед выступлением президента, говорил министр энергетики Оржель. Он сообщил, что задолженность по зарплате перед шахтерами закроют в марте. Эти слова министра собравшиеся встретили криками "позор".

Смотрите видео выступления Зеленского на совещании шахтеров:

Что известно о задолженности перед шахтерами

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что в декабре министерство направило около 1 миллиарда гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам. В феврале 2020 года уже был направлен первый транш и до конца февраля будет направлено еще 320 миллионов гривен на погашение задолженности по всем шахтам.

Вопрос ликвидации всей задолженности перед шахтерами, по словам Оржеля, зависит от сбалансированности госбюджета. Он также пояснил, что проблема с выплатами шахтерам связана со снижением потребления электроэнергии в Украине на 7-10%. Также министр сообщил, что Украина выходит из отопительного периода с 3 миллионами тонн угля на складах.

Президент Владимир Зеленский, во время поездки на Львовщину 6 февраля, поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды до конца февраля направить 22 миллиона гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам на шахте "Межиричанская" в Червонограде.

Кроме того, Зеленский отметил, что любые инициативы правительства по дальнейшему реформированию угольной отрасли будут обсуждаться с шахтерами.

Глава государства отметил, что при согласовании плана реформы угольной отрасли нужно будет решать, какие государственные шахты будут подлежать модернизации. Если невозможно будет усовершенствовать процессы производства на отдельных шахтах, государство обязано предложить работникам другую работу с равнозначной зарплатой.