Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва: онлайн-трансляция

Первое торжественное заседание Верховной Рады VIII созыва начнется в 10 часов. Тогда 224 новоизбранных народных депутата примут присягу. Откроет заседание и зачитает присягу самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Перед первым заседанием Рады IX созыва нардепы от "Слуги народа" возложили цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади. После этого они пешком пройдут в парламент через улицу Институтскую и Аллею Героев Небесной Сотни.

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Сейчас под зданием парламента собираются журналисты, много правоохранителей. Кроме новоизбранных нардепов в парламенте будут присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман, министры, иностранные дипломаты и гости.

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После торжественного открытия Рады депутаты примут присягу, текст которой звучит:

Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

Затем в сессионном зале Верховной Рады традиционно прозвучит гимн Украины.

После принесения присяги глава подготовительной депутатской группы и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков откроет первую сессию парламента IX созыва.

Во время первого заседания депутаты точно будут выбирать председателя Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и формировать Кабмин. Также запланировано голосование за примерно 100 законов.

Какие партии прошли в Верховную Раду? 1. "Слуга народа" набрала 43,16% голосов избирателей;

2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%;

3. "Европейская Солидарность" – 8,18%

4. ВО "Батькивщина" – 8,10%

5. "Голос" – 5,82%.



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