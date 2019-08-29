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      Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва: онлайн-трансляция

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      Заседание Верховной Рады 9 созыва – онлайн трансляция 29 августа 2019
      Первое заседание Верховной Рады Украины / Коллаж 24 канала

      Первое торжественное заседание Верховной Рады VIII созыва начнется в 10 часов. Тогда 224 новоизбранных народных депутата примут присягу. Откроет заседание и зачитает присягу самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      Перед первым заседанием Рады IX созыва нардепы от "Слуги народа" возложили цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади. После этого они пешком пройдут в парламент через улицу Институтскую и Аллею Героев Небесной Сотни.

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      Сейчас под зданием парламента собираются журналисты, много правоохранителей. Кроме новоизбранных нардепов в парламенте будут присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман, министры, иностранные дипломаты и гости.

      Верховная Рада ІХ созыва собирается на первое заседание: видео онлайн-трансляции

       

      После торжественного открытия Рады депутаты примут присягу, текст которой звучит:

      Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

      Затем в сессионном зале Верховной Рады традиционно прозвучит гимн Украины.

      После принесения присяги глава подготовительной депутатской группы и лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков откроет первую сессию парламента IX созыва.

      Во время первого заседания депутаты точно будут выбирать председателя Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и формировать Кабмин. Также запланировано голосование за примерно 100 законов.

      Какие партии прошли в Верховную Раду? 1. "Слуга народа" набрала 43,16% голосов избирателей;
      2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%;
      3. "Европейская Солидарность" – 8,18%
      4. ВО "Батькивщина" – 8,10%
      5. "Голос" – 5,82%.

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      Теги: Новости Украины Дмитрий Разумков Верховная Рада Новости политики Слуга народа Европейская солидарность ВО Батькивщина Партия Голос
      Источник: 24 канал
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